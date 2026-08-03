El RCD Mallorca se enfrentará al PSG este miércoles en el 48º Trofeo Ciutat de Palma

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El RCD Mallorca se enfrentará este miércoles al Paris Saint-Germain (PSG), vigente campeón de Europa, en la 48ª edición del Trofeo Ciutat de Palma, que se disputará a las 21.00 horas en el Estadi Mallorca Son Moix.

El encuentro supondrá el primer partido del conjunto bermellón en Son Moix durante la temporada 2026-2027 y una de las últimas pruebas de preparación antes del inicio de la competición oficial.

Durante la presentación del torneo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado que la visita del PSG convertirá la cita en "un acontecimiento deportivo de primer nivel" y ha definido el Trofeo Ciutat de Palma, que se celebra desde 1969, como "uno de los acontecimientos deportivos más emblemáticos de la ciudad".

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Asimismo, el primer edil ha trasladado su apoyo al Mallorca de cara a la nueva temporada y ha felicitado al club por el trabajo realizado durante la pretemporada, destacando "la ilusión, el compromiso y la ambición" con los que afronta esta nueva etapa en Segunda División.

Martínez también ha dado la bienvenida al nuevo entrenador, Luis García, de quien ha recordado que "conoce bien Mallorca", donde jugó como futbolista defendiendo la camiseta bermellona, así como a los nuevos jugadores incorporados, a quienes ha deseado "mucho éxito" en esta nueva etapa.

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El alcalde ha agradecido igualmente el trabajo de todas las personas que forman parte del club y ha destacado el papel de la afición mallorquinista, a la que ha definido como "una parte fundamental" de la entidad.

Por otra parte, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el deporte como "un pilar fundamental" para la ciudad y ha asegurado que el Consistorio seguirá trabajando en la mejora de las instalaciones deportivas de los barrios y en el impulso de nuevos equipamientos.

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Finalmente, ha animado a los aficionados a acudir este miércoles al Estadi Mallorca Son Moix para apoyar al conjunto bermellón y ha deseado al equipo "mucha suerte" tanto en el Trofeo Ciutat de Palma como en la temporada 2026-2027.