Detenido un varón tras una reyerta en Puertollano que deja un herido por arma blanca

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Un joven de 29 años de edad ha resultado herido leve por arma blanca en la noche de este domingo en el transcurso de una reyerta iniciada en la calle Montesa de Puertollano (Ciudad Real), en la barriada Fraternidad. La Policía Nacional ha detenido a otro joven por estos hechos.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 22.05 horas de este domingo, y en principio el varón, que responde a las iniciales A.E., ha resultado herido leve.

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El hombre ha sido trasladado al hospital de Puertollano por una ambulancia de soporte vital. Al lugar de los hechos, además de los sanitarios, se trasladaron efectivos de Policía Local y Policía Nacional, que investiga lo sucedido.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, un varón de 27 años ha sido detenido por un delito de lesiones con arma blanca tras la reyerta.

Según el relato policial, el autor causó una herida abierta y contundente en la mano del otro joven, así como numerosos cortes de menor gravedad en el resto del cuerpo. Fue trasladado por los sanitarios al hospital de Puertollano y está fuera de peligro.

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Indicativos uniformados de Seguridad Ciudadana se personaron alertados por llamada al 091 y detuvieron in situ al agresor.