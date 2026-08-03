Feijóo ve a Sánchez un "paria" en Europa y pone en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empieza a ser un "paria" en la Unión Europea y el resto del mundo, a la vez que ha puesto en duda que desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supieran de la "ocupación premeditada" de Ceuta, tras la llegada de "una masa de 60.000 personas" por las costas que llegaban a territorio español.

Para el jefe de la oposición, la entrada masiva a la ciudad autónoma de centenares de miles de personas procedentes de Marruecos "no ha sido un incidente más". "Esto ha sido una ocupación premeditada y hay una ruptura de la integridad territorial de nuestro país", ha zanjado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

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Dicho esto, Feijóo ha asegurado que no se "cree" que "una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida", poniendo en cuestión que desde la inteligencia española no supieran nada de la llegada de migrantes a la frontera con Ceuta.

"La frivolidad con la que se tratan las cosas en nuestro país, la actuación del señor Sánchez, de la ministra de Defensa, evidentemente en un país normal, en un país europeo, pues ya no estarían en sus cargos", ha subrayado.

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SÁNCHEZ ES UN "PARIA"

El presidente del PP también ha acusado a Sánchez de que empieza a ser "un paria en Europa y en el mundo", especialmente después de que 22 líderes países europeos advirtiesen por carta de que políticas como las impulsadas por el Gobierno español en la regularización de migrantes pueden actuar como "factores de atracción".

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En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, así como al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin --cuyo país ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE--, los firmantes reclamaron una videoconferencia urgente de los ministros de Interior del bloque y avisaron de que están dispuestos a "reforzar o reintroducir controles temporales" en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios.

"Lo que ha ocurrido y lo que tenemos que trasladar al conjunto de nuestro país es que se ha invadido", ha insistido Feijóo, al tiempo que ha cargado contra el presidente del Gobierno por salir en redes sociales proponiendo "canciones que a él le gustan" en plena crisis migratoria en Ceuta.

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