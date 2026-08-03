La Comunidad de Madrid cita a Martín Presa para abordar los impedimentos para acceder al Estadio de Vallecas

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha convocado al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, a una reunión este lunes para abordar los impedimentos encontrados por la Comunidad de Madrid para acceder al Estadio de Vallecas e iniciar las obras de mantenimiento derivadas de las deficiencias detectadas en el recinto que llevaron a la suspensión cautelar de la concesión.

Según trasladan a Europa Press fuentes del Gobierno regional, el encuentro está previsto este lunes a mediodía en la sede de la Consejería, en la calle Alcalá. La convocatoria llega después de que personal de la Comunidad intentara entrar el jueves por segundo día consecutivo en las instalaciones, motivo por el cual ya ha presentado denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

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Tras un primer intento a las 9.00 horas, representantes del Ejecutivo autonómico regresaron a las 19.00 del jueves acompañados de una notaria. Durante esta segunda visita, según trasladan las mismas fuentes, trataron de contactar con responsables del Rayo, pero tampoco pudieron acceder al estadio ni recibieron las llaves u otros medios de entrada. "La presencia notarial permitió dejar constancia de las circunstancias", inciden desde el departamento liderado por Mariano De Paco.

La Comunidad sostiene que la suspensión cautelar de la concesión permite a la Administración recuperar el control efectivo de las instalaciones para realizar las labores de inspección y acometer las obras necesarias para garantizar la seguridad del recinto.

EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN EN CURSO

La suspensión cautelar se adoptó dentro del procedimiento abierto para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano. La decisión se adoptó después de que una auditoría técnica iniciada en octubre detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

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"La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban", explicaba este martes De Paco en un encuentro con periodistas, defendiendo que la Comunidad tiene "la obligación de intervenir de inmediato" y ejecutar las reformas pertinentes para permitir que el conjunto franjirrojo regrese al estadio en el menor tiempo posible.

Mientras duren los trabajos, el Rayo tendrá que disputar sus primeros encuentros de Liga en un estadio alternativo elegido por el club en coordinación con LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

Tras la extinción de la actual concesión deberá formalizarse un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, en el que la Comunidad trabaja ya y que, según De Paco, incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse una situación similar.

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