Agenda informativa multisoporte América para el lunes 3 de agosto de 2026

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la actitud "hipócrita" de Irán por su negativa a confirmar que se encuentran en negociaciones de paz con Washington y amenazó con mantener el bloqueo naval a las costas iraníes "hasta que no se alcance un acuerdo o una rendición total". (foto) (video)

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- Más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han resultado arrasadas por los incendios que azotan en los últimos días el noroeste de Estados Unidos, especialmente el estado de Washington, mientras las autoridades registran este lunes 70 grandes fuegos por todo el país.

- La NASA ofrece detalles sobre los preparativos de la Crew-13, la próxima misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional, que está prevista para mediados de septiembre. (foto) (video)

- La productividad laboral en América Latina y el Caribe crece a un ritmo por debajo de su potencial mientras prevalece la informalidad, lo que podría revertirse con reformas regulatorias y la desvinculación de beneficios al estatus de empleo, indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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- Dinamarca asume la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de agosto, durante el cual continuará el proceso informal de selección del próximo secretario general de la ONU.

- Músicos y admiradores de Louis Armstrong se reúnen esta tarde en Nueva York para celebrar el legado del trompetista y cantante que revolucionó el jazz con motivo del 125 aniversario de su nacimiento. (foto) (video)

MÉXICO

- La tasa de homicidios en México cayó a 21,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, con lo que retomó su tendencia descendente tras el repunte registrado en 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (foto)

- El Banco de México publica las remesas recibidas en los primeros seis meses del año.

- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de julio, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para 2026.

- Conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- Marcha pacifica de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Foto)

- La organización México ¿cómo vamos? presenta los hallazgos del informe ‘Informalidad en México: ¿Cómo vamos? 2026. Radiografía de la informalidad y la calidad del empleo: retos demográficos y tecnológicos'.

HONDURAS

- El expresidente Juan Orlando Hernández comparece ante un juez por un caso de presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña presidencial de 2013. (foto) (video)

- Inicia el juicio oral y público contra el exalcalde y narcotraficante Alexander Ardón por lavado de activos.

URUGUAY

- Los cinco candidatos latinoamericanos y caribeños a la Secretaría General de la ONU participan en un encuentro en el que hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global. (foto) (video)

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- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a julio de 2026.

- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, brinda una conferencia de prensa. (foto) (video)

CUBA

- El paquete de reformas para liberalizar y descentralizar la economía y el surgimiento de la figura de un nieto del expresidente Raúl Castro como interlocutor con EE.UU. abre una grieta para las autoridades por un extremo imprevisto: su izquierda. (foto)

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- Cuba amaneció este lunes en apagón general, el undécimo en dos años de una crisis energética total causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada con el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo a la isla. (foto) (video)

BOLIVIA

- El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para un programa técnico por 1.900 millones de dólares que apoyarán las reformas puestas en marcha por la Administración de Rodrigo Paz para estabilizar la economía, y que marca el retorno del organismo al país andino tras más de 20 años. (foto)

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ECUADOR

- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para la Inteligencia Artificial (IA), la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, quien también mantendrá un encuentro con el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, entre otros altos funcionarios. (foto) (video)

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- Un tribunal anuncia su decisión sobre el pedido de Fiscalía de condenar al expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, y otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, por la supuesta venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 en 2020.

- El cuy Haaland, la cuy Cleopatra y un cuy rockero son algunas de las estrellas del Festival del Cuy de Ecuador, una fiesta dedicada al conejillo de Indias, el emblemático redor de los Andes, cuyos dueños disfrazan y caracterizan de personajes conocidos para llevarse el premio a la mejor indumentaria. (foto) (video)

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REPÚBLICA DOMINICANA

- El anuncio de Venezuela y República Dominicana de iniciar un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares ha generado expectativas sobre el restablecimiento de los vínculos bilaterales.

CHILE

- El Banco Central publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio.

ARGENTINA

- Docentes iniciaron este lunes un paro nacional de 24 horas, mientras el Gobierno de Javier Milei anunció que realizará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de los servicios mínimos previstos para la actividad educativa. (foto) (video)

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- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

COLOMBIA

- Rueda de prensa del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quien revelará el retrato oficial que pasará a formar parte de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. (foto)(vídeo)

- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol y la brasileña Petrobras confirmaron este lunes un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano, un hallazgo que refuerza el potencial gasífero de la región donde se ubican los pozos Sirius y Copoazú.

- El abogado Abelardo de la Espriella asumirá el próximo 7 de agosto como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 en una inédita ceremonia que tendrá lugar en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, con la presencia de una parte del Congreso y de invitados extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España. (foto)(video)

- Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, cambió la forma de gobernar con la inclusión de sectores sociales que nunca habían tenido acceso al poder y la mejora de sus condiciones de vida, pero su gestión estuvo marcada por serios problemas de corrupción. (foto)(video)

- La petrolera estatal Ecopetrol presenta los resultados financieros y operativos correspondientes al segundo trimestre de este año.

- Una fiscal imputó cargos de terrorismo a cuatro presuntos integrantes de una disidencia de las FARC por su supuesta participación en el atentado con explosivos contra una estación de la emisora RCN ocurrido en noviembre del año pasado en Pasto, capital del departamento de Nariño (sur).

PANAMÁ

- Las autoridades inauguran el ejercicio multinacional Panamax 2026, que reúne 1.700 soldados de fuerzas militares de América, el Caribe y Europa. (foto) (video) (directo)

VENEZUELA

- La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Gobierno actualizar la cifra de fallecidos y desaparecidos por el doble terremoto ocurrido hace 40 días, cuyos datos oficiales permanecen congelados desde el 24 de julio en el caso de los decesos y desde el 25 de junio en el de las personas sin localizar.

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (video)

PERÚ

- Un grupo de diez peruanos, entre ellos dos niños, son repatriados desde Venezuela, tras haberse visto damnificados por los terremotos sucedidos en junio pasado. (foto)

PARAGUAY

- La Iglesia ofrece detalles de las actividades que adelantará por la Festividad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del país suramericano.

DEPORTES

República Dominicana.- Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (foto)

Panamá.- El Plaza Amador de Panamá intentará dejar atrás el traspié de su estreno en la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf cuando reciba al Luis Ángel Firpo de El Salvador, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo A en el que buscará sumar sus primeros puntos.

Guatemala.- Previo del partido entre el Antigua GFC Guatemala y el Real Estelí de Nicaragua, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Argentina.- Concluye la tercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Sarmiento-Independiente Rivadavia, Platense-Talleres, Vélez Sarsfield-Independiente, Huracán-Atlético Tucumán y Central Córdoba-San Lorenzo.

Ecuador.- Comentario del partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Delfín por la vigésima tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana de fútbol. EFE

mesaamerica@efe.com

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