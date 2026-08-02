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Un grupo armado asesina al gobernador indígena colombiano Julián Grajales

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El gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales ha sucumbido esta madrugada a las heridas provocadas por el ataque a tiros atribuido a unas disidencias de las FARC el pasado miércoles en el valle del Cauca, según ha confirmado la ONG colombiana Indepaz.

Grajales era el gobernador de la reserva indígena de Kwesx Yu Kiwe. El líder de la comunidad nasa se encontraba en un establecimiento comercial en el municipio de Florida cuando varios hombres armados comenzaron a disparar contra la clientela.

El gobernador es la cuarta víctima mortal de un ataque sobre el que hay varios sospechosos, según la línea de investigación de las autoridades. Por encima de todos destacan las disidencias del Frente 37 de Yair Bermúdez, uno de los grupos más activos de la zona, aunque tampoco están descartados el Frente Dagoberto Ramos, o el Frente Adán Izquierdo.

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De acuerdo con Indepaz, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo que enfrentan las autoridades indígenas en Florida por la actividad de estas disidencias, grupos armados que se enriquecen con el narcotráfico.

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