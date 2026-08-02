Cuba restablece el servicio de electricidad en la zona oeste tras el nuevo apagón parcial

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La Habana, 2 ago (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba se reconectó este domingo en el occidente de la isla, tras la caída parcial que sufrió ayer a causa de una avería que afectó a siete provincias desde el oeste hasta el centro del país, según informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

El más reciente informe de la UNE en las redes sociales refirió que está restablecido el SEN en el occidente del país, al reconectar varias unidades generadoras con el Sistema, pero indicó que "continúa el proceso de restauración".

Este sábado la UNE reportó una "desconexión parcial del SEN" por una avería en las líneas de trasmisión de 220 kilovatios desde la provincia Pinar del Río (oeste) hasta las provincias de Matanzas y Cienfuegos (centro) que dejó a casi la mitad de la isla sin energía eléctrica y a unos 4,5 millones de cubanos sin suministro.

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La crisis energética que padece Cuba ha provocado desde principios de este año colapsos totales del sistema en al menos cinco veces y otras de manera parcial.

De acuerdo con situaciones similares previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

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El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo operar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

El miércoles último se registró un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país cuando el mayor apagón de la jornada desconectó simultáneamente el 74 % de la isla en el momento de máxima demanda energética.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, con frecuentes averías en las centrales térmicas con décadas de explotación y falta de inversiones.

Esa situación se ha agravado a partir del asedio petrolero impuesto por EE.UU. desde enero, que prohíbe la llegada de petróleo y sus derivados importados, lo que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

Este año, la isla solo ha recibido al petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que en abril trajo unas 100.000 toneladas de crudo como ayuda humanitaria, lo cual significó un alivio para apenas unos quince días.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña requiere de algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, pero solo dispone de unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del SEN es "crítica" y "extremadamente tensa", y ha denunciado como un "genocidio" la medida de Washington, mientras la ONU la ha calificado como contraria al derecho internacional.

La mayoría de las caídas del SEN han estado asociadas a fallos y averías en las centrales termoeléctricas que presentan obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Varios cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico de la isla. EFE