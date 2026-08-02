El delantero brasileño Lucca sufre un accidente de tránsito y se fractura la mandíbula

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São Paulo, 2 ago (EFE).- Lucca, delantero brasileño de 19 años, sufrió una fractura de mandíbula tras un accidente de tránsito el sábado mientras regresaba a su casa tras una sesión de entrenamiento con el São Paulo, según informó este domingo el club.

El joven atacante, formado en las categorías inferiores del equipo paulista, seguirá un "tratamiento conservador", por lo que no necesitará pasar por el quirófano, indicó el Tricolor de Morumbí en sus redes sociales.

Lucca Marques Alencar conducía cuando perdió el control de su automóvil. El golpe activó los airbags, provocando la fractura del maxilar, de acuerdo con la prensa local.

El atacante fue trasladado entonces al Hospital Albert Einstein, uno de los centros clínicos privados más exclusivos de Brasil, donde le dieron puntos de sutura en la zona afectada y recibió el alta a las pocas horas.

Lucca continuará su proceso de recuperación el lunes con un especialista, bajo la supervisión del departamento médico del São Paulo.

"¡Le deseamos una pronta recuperación a nuestro 'Made in Cotia'!", expresó el club.

El delantero es una de las últimas joyas formadas en el São Paulo, todo un tricampeón de la Copa Libertadores (1992, 1993 y 2005) hoy en horas bajas.

El cuadro dirigido por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior marcha en la zona media de la Liga y fue eliminado en las primeras rondas de la Copa de Brasil, aunque sigue vivo en la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará un cupo para los cuartos de final ante el Bolívar. EFE

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