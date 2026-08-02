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Santo Domingo, 2 ago (EFE).- Solo el 19,2 % de los bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, una cifra inferior a la meta del 50 % fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al promedio de América Latina y el Caribe, advirtió este domingo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el organismo llamó a fortalecer el apoyo que reciben las madres para garantizar que más niños tengan acceso a esta práctica, considerada una de las intervenciones más eficaces para proteger la supervivencia, la salud y el desarrollo infantil.

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Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2025) muestran que el país ha registrado avances en la última década, al pasar de un 4,7 % de lactancia materna exclusiva en 2014 a un 16 % en 2019 y un 19,2 % en 2025.

Sin embargo, el indicador sigue situando a República Dominicana entre los países con menores niveles de la región.

La encuesta también señala que solo el 22,4 % de los recién nacidos inició la lactancia durante la primera hora de vida, una práctica que favorece el establecimiento de la alimentación al pecho y reduce el riesgo de enfermedades.

"Que solo dos de cada diez bebés reciban lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses debe movilizarnos como país. La lactancia materna salva vidas, fortalece el desarrollo infantil y protege la salud de las madres", afirmó en un comunicado el representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera.

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El organismo también advirtió sobre desigualdades en la alimentación infantil. Entre los niños de entre 6 y 23 meses cuyas madres tienen educación primaria o básica, el 63,7 % recibe una dieta con diversidad alimentaria mínima, porcentaje que aumenta al 70,8 % cuando las madres cuentan con educación universitaria.

La agencia de la ONU recordó que la leche materna aporta todos los nutrientes que un bebé necesita durante sus primeros seis meses, fortalece el sistema inmunológico, favorece el desarrollo cerebral y reduce el riesgo de enfermedades tanto en los niños como en las madres.

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Unicef instó a reforzar las políticas públicas, mejorar los servicios de salud, ampliar la protección de la maternidad en el ámbito laboral y promover entornos familiares y comunitarios que faciliten el inicio y la continuidad de la lactancia materna exclusiva. EFE