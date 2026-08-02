Leiva y Almudena Cañedo confirman que atraviesan su mejor momento con sus imágenes más románticas

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Después de varios meses de discreta relación, Leiva y Almudena Cañedo han vuelto a dejar claro que atraviesan un momento inmejorable. El cantante madrileño, de 45 años, y la modelo e influencer, de 28, fueron vistos disfrutando juntos de un concierto, en una de sus escasas apariciones públicas desde que comenzaron su historia de amor a finales de 2024. Aunque ambos han optado por mantener su relación alejada del foco mediático, las imágenes de la pareja reflejan una complicidad cada vez más evidente.

Sin separarse en ningún momento, Leiva y Almudena disfrutaron de la música desde una de las zonas VIP del recinto, donde se les pudo ver abrazados, sonrientes y muy pendientes el uno del otro durante toda la noche. Conversaron con varios amigos y compartieron gestos de cariño constantes, confirmando que su relación va viento en popa y que ambos se encuentran en una etapa especialmente feliz.

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Para la ocasión, el cantante volvió a hacer gala de su característico estilo, con una camisa estampada, vaqueros y una gorra bicolor, mientras que la joven apostó por un minivestido negro de tirantes con detalles plateados, un look perfecto para una noche de música en directo. La pareja intentó pasar desapercibida entre el público, pero terminó acaparando muchas miradas por la naturalidad y el cariño con el que se mostraron durante toda la jornada.

Desde que comenzaron su relación, ambos han sido muy reservados con su vida privada, algo que contrasta con el enorme interés que despierta cada una de sus apariciones juntos. El músico, que siempre ha sido especialmente discreto con sus relaciones sentimentales, parece haber encontrado en la modelo una gran compañera de viaje.

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