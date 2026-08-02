La Copa del Rey Mapfre lleva la reflexión humana a la gran pantalla con el estreno de 'Cáscara de Nuez'

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La 44 Copa del Rey Mapfre consolidó su compromiso con la cultura a través de la proyección este domingo del nuevo documental 'Cáscara de Nuez' de Miguel Ángel Tobías, que reunió a regatistas, aficionados y amantes del cine en el Real Club Náutico de Palma.

La terraza del Real Club Náutico de Palma se convirtió este domingo en un cine de verano de estreno con aforo completo para acoger una proyección que emocionó al público, abriendo la semana grande de la regata desde una perspectiva diferente: la de los valores humanos que también definen la navegación.

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Miguel Ángel Tobías no faltó a la cita y estuvo acompañado, entre otros, por el presidente del RCNP, Rafael Gil. La historia narra la travesía de un pequeño velero desde España hasta el Caribe con una tripulación formada por personas de entre 17 y 80 años, la mayoría sin experiencia previa en navegación y desconocidas entre sí.

Más de treinta días de convivencia, autosuficiencia y desafíos en mitad del Atlántico convierten el viaje en una profunda reflexión sobre el ser humano. "Había estado en Palma antes, pero nunca durante la Copa del Rey. Llevo muchos años viéndola por televisión, como la mayoría de quienes no vivimos en la isla, y jamás imaginé que algún día estaría aquí inaugurando una edición con un documental sobre el mar y la vela. Para mí es un sueño que nunca imaginé que pudiera hacerse realidad", afirmó Miguel Ángel Tobías.

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Reconocido internacionalmente por sus documentales de carácter social y humanitario, emocionado antes de la proyección en el marco de la Copa del Rey Mapfre, Tobías explicó también el enorme reto que supuso el rodaje. "Llevo veinte años rodando documentales por todo el mundo, en situaciones muy complejas, y puedo decir que Cáscara de Nuez ha sido el proyecto más difícil de mi carrera", dijo.

"Pasar más de treinta días en el Atlántico, con una cámara de cine en las manos, mareado prácticamente las veinticuatro horas y teniendo que decidir continuamente qué contar, ha supuesto un esfuerzo enorme. Quien ha navegado lo entiende enseguida; quien no lo ha hecho, lo comprenderá al ver la película", añadió.

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El director quiso dejar claro que el objetivo de la obra iba mucho más allá de documentar una travesía oceánica. "No queríamos hacer un documental más sobre cruzar el Atlántico. El viaje era solo el escenario. Lo que realmente nos interesaba era descubrir qué sucede en las personas cuando desaparecen todas las distracciones y solo quedan ellas mismas, el mar y la convivencia", confesó.

La proyección se ha enmarcado dentro del programa cultural de la 44 Copa del Rey Mapfre y refuerza el compromiso del Real Club Náutico de Palma por ofrecer, junto a la mejor competición deportiva, iniciativas capaces de enriquecer la experiencia de participantes, visitantes y aficionados.

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"Con Cáscara de Nuez damos un paso más en la filosofía #MásQueUnaRegata. La Copa no es solo competición; también es cultura, reflexión y valores. Este documental habla de trabajo en equipo, superación y conexión humana, que es exactamente lo que representa la vela y lo que queremos transmitir desde el Real Club Náutico de Palma", señaló el director general del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga.