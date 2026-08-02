Israel retiene 800 cadáveres de palestinos abatidos por soldados y colonos, 83 son menores

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Patricia Martínez y Guillermo Ázabal

Al Jader (Cisjordania), 2 ago (EFE).- Israel retiene, tanto desde hace semanas como décadas, los cadáveres de 800 palestinos abatidos por el Ejército israelí o por colonos en Cisjordania ocupada, según datos actualizados del Centro de Asistencia Jurídica y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC) proporcionados a EFE.

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Entre ellos, están los cuerpos de 83 adolescentes y niños, sumiendo a las familias en un duelo sin despedida ni rituales, y sin poder creerse del todo que son sus hijos los muertos ya que, simplemente, un día no regresaron.

Es el caso de los progenitores de Ahmad Al Salah, de 15 años, y de Mohamad Al Alyan Issa, de 17, cuyos cuerpos fueron confiscados en julio de 2025 tras ser disparados por soldados cerca del muro que rodea Cisjordania ocupada.

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Un año después, sus familiares no saben dónde almacena Israel sus cadáveres, con qué propósito y si serán o no liberados.

"Solo quiero tener a mi hijo en mis brazos y enterrarlo", dice a EFE la madre de Ahmad en la vivienda familiar del pueblo de Al Jader, cerca de Belén. La mujer prefiere no dar su nombre, ni ser retratada, por miedo a represalias.

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Durante años, Israel ha justificado la toma de cadáveres de cara a posibles negociaciones con milicianos como Hamás, que mantenía cuerpos de soldados desde 2014. Pero Israel recuperó el pasado enero, tras varios canjes, los restos mortales del último rehén que quedaba en la Franja de Gaza, sin alterar esta política.

Un año después de la guerra de 1967, el Ejército israelí creó lo que los palestinos denominan "cementerios de números": necrópolis sin lápidas, a veces con fosas abiertas, donde sepultar de forma anónima los cuerpos de "enemigos".

En 2004, la Fiscalía General dictaminó que, si bien Israel no tenía la potestad de retener cadáveres como "monedas de cambio", sí podía hacerlo para futuros acuerdos de intercambio. Y en 2017, el gabinete de seguridad israelí formalizó esta práctica creando una "política uniforme para el manejo de cadáveres de terroristas".

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Dicha normativa fue apelada en el Supremo por tres oenegés, entre ellas JLAC, y ratificada en 2019 al dictaminar que el retorno de los cadáveres de soldados israelíes era "fundamental para la protección de la seguridad nacional", mientras que retener los cuerpos de "terroristas" no afectaba "a la dignidad de sus familias".

Adalah, organización israelí que vela por los derechos de la minoría árabe palestina en el país, sigue litigando varios casos con la esperanza de que el regreso de todos los rehenes de Gaza haga cambiar de parecer al Tribunal Supremo, e informó a EFE que entre los cadáveres retenidos hay al menos siete palestinos con ciudadanía israelí.

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"El tribunal ha dado varias prórrogas al Estado desde la devolución de los rehenes de Gaza, proporcionándole una ventaja en el proceso legal (...) Es como si no quisieran permitir a los padres palestinos que puedan despedirse por última vez", manifestó a EFE Muna Haddad, abogada asociada de Adalah, sobre varios procedimientos bloqueados hasta el momento.

Tras la muerte de Ahmad y Mohamad en 2025, el Ejército israelí dijo en un comunicado que "varios terroristas" habían lanzado cócteles molotov hacia una carretera en las inmediaciones de Al Jader, a lo que los soldados "respondieron con fuego, abatiendo a dos de ellos".

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Sin embargo, la familia de Ahmad duda de la versión del Ejército y ambas coinciden en que no justifica ni la muerte ni el ensañamiento que sufrieron sus hijos.

"Le dispararon en la cara, su rostro quedó desfigurado. Es decir, después de que le hubieran tiroteado en el estómago, le dispararon una última vez en la cara", explica a EFE Jaled Al Alyan Issa, padre de Mohamad, sobre la información que les proporcionó el contacto de la Autoridad Palestina al que Israel notifica las muertes.

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Preguntado por EFE, un portavoz castrense dijo que los cuerpos de los adolescentes permanecen en "instalaciones" del Ejército y que existe una investigación del servicio de inteligencia interno (Shin Bet). Además, añadió que uno de los chicos era un "terrorista", aludiendo sin detalles a otra presunta acción violenta, y no quiso explicar nada sobre la política de retener cadáveres.

Issa no niega que los chicos pudieran dirigirse esa noche al muro de separación, pero asegura que no pertenecían a ningún grupo de resistencia, ni estaban organizados. "Hoy no hay resistencia", dice quien estuvo preso durante la Primera Intifada.

"En la Primera Intifada había un Frente Popular, Fatah, Hamás, democracia. Hoy no hay nada (...) Esto no es resistencia. Esto es un rechazo a la miserable vida que llevamos", dice mientras enumera cómo los palestinos son encarcelados, tienen prohibido cosechar sus tierras o moverse libremente entre ciudades.

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La madre de Ahmad recuerda cómo a su hijo le encantaba jugar a fútbol imitando a Cristiano Ronaldo y pasar tiempo con sus hermanos. "La última vez que Ahmad jugó, marcó tres goles", recuerda con alegría. Pero confiesa que todavía hoy, a veces, cree reconocer sus manos en vídeos que muestran celdas de presos palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva bélica contra la Franja, Israel mantiene encarcelados a más de 9.000 palestinos, la mayoría sin cargos ni fecha de juicio. A su vez, retiene los cuerpos de 98 de ellos, muertos bajo custodia israelí entre denuncias de privación de alimento, atención médica y torturas.

En ese tiempo, Israel ha devuelto a Gaza un total de 900 cadáveres, según datos del Ministerio de Sanidad local, en un proceso caótico basado en contenedores con cuerpos sin identificar, descompuestos, algunos con signos de torturas y ningún detalle sobre su detención o fallecimiento.

Issa incide en que el Gobierno israelí no ve a los palestinos como seres humanos y cree muy difícil que les dejen sepultar a sus seres queridos. "Solo si este Gobierno racista, el de (Bezalel) Smotrich, (Itamar) Ben Gvir y (Benjamín) Netanyahu cambia, entonces si Dios quiere habrá esperanza de que recuperemos al niño... Olvídalo, no he dicho nada", reconduce.

La madre de Saleh, con manos temblorosas, insiste: "Quiero a mi hijo, quiero que me ayuden, que me den el cuerpo de mi hijo. Eso es lo más importante para mí ahora". EFE

(Foto) (Vídeo)