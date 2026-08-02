Inmaculada Casal, el gran apoyo de María del Monte en 'Hasta el fin del mundo'

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María del Monte se encuentra inmersa en un nuevo reto profesional con su participación en 'Hasta el fin del mundo', una experiencia única que la cantante afronta con ilusión, aunque también con las dificultades propias de un desafío de estas características. Mientras tanto, su mujer, Inmaculada Casal, sigue muy pendiente de ella y echándola de menos cada día.

La periodista ha hablado de cómo está viviendo estos momentos sin María a su lado y ha dejado claro que, aunque la echa mucho en falta, está feliz de verla enfrentarse a esta nueva aventura con valentía: "Por supuesto que la echo de menos pero lo está pasando bien, con problemas, con dificultades, pero bueno, está siendo valiente y se ha arriesgado y yo creo que es un reto que va superando", ha explicado.

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En cuanto a cómo se presenta el verano, Inmaculada reconoce que todavía no tiene demasiados planes cerrados y que la ausencia de la artista se nota en su rutina: "Pues el verano tranquilo a lo que vaya a pasar, acabo de terminar de trabajar y todavía no tengo nada organizado y la verdad que sin ella estoy un poco está descentrada todavía, pero bueno, creo que lo llevaremos bien".

La mujer de María del Monte vuelve a demostrar que, pese a la distancia temporal, el amor que se tienen todo lo puede y que, como el nombre del programa, ellas están juntas "hasta el final del mundo".