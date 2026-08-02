España presentará a partir de septiembre su candidatura para albergar una de las gigafactorías de IA europeas

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El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, presentará a partir de septiembre su candidatura para hacerse con una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) europeas, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.

En este contexto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez autorizó el mes pasado una inversión de 719 millones de euros a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como 'SEPI Digital', en el consorcio que desarrollará una gigafactoría avanzada de IA con la que España concurrirá a la convocatoria europea. Este proyecto movilizará alrededor de 5.000 millones de euros.

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A ello se suma el pago de una contribución voluntaria de 300 millones de euros, autorizado por el Consejo de Ministros en junio a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), en concepto de servicios, organismo con sede en Luxemburgo encargado de explotar las factorías de IA y de promover el establecimiento y acceso a gigafactorías de IA en la Unión Europea.

Banco Santander, ACS y Telefónica serán los tres inversores privados principales del proyecto español y controlarán de forma conjunta el 47% del capital de la sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad, mientras que el Gobierno ostentará un 47,99% a través de la SETT y la Generalitat de Cataluña dispondrá inicialmente de un 1%.

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El proyecto contará con una doble sede en Móra la Nova (Cataluña) y en San Fernando de Henares (Madrid), movilizará alrededor de 5.000 millones de euros y permitirá que universidades, pymes, centros de investigación e instituciones españolas multipliquen su capacidad de investigar e innovar y refuercen la competitividad del país en la carrera por la inteligencia artificial.

El catalán Francesc Fajula, que ha dejado recientemente su cargo como consejero delegado de la Fundació Mobile World Capital Barcelona (FMWCB), fue el primer directivo en incorporarse al consorcio y asume ahora la dirección ejecutiva de la nueva gigafactoría avanzada de inteligencia artificial.

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CONVOCATORIA EUROPEA

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para crear hasta siete gigafactorías de IA en la Unión Europea, una iniciativa con la que prevé movilizar más de 30.000 millones de euros en inversión pública y privada para dotar al bloque de las infraestructuras necesarias para desarrollar modelos avanzados de esta tecnología.

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Bruselas calcula aportar hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con el objetivo de atraer al menos otros 20.000 millones de inversión privada y sostiene que las futuras instalaciones estarán al servicio de empresas, pymes, 'startups', centros de investigación, universidades y administraciones públicas para desarrollar, entrenar y ejecutar este tipo de sistemas.

La financiación se canalizará a través de EuroHPC, que junto a 18 Estados miembros --entre ellos España-- comprará de forma conjunta el acceso a la potencia de cálculo de las gigafactorías que resulten seleccionadas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre y la Comisión prevé adoptar las decisiones de adjudicación a principios de 2027 para iniciar ese mismo año la construcción de las primeras instalaciones.

INFRAESTRUCTURAS DE COMPUTACIÓN AVANZADA

Las gigafactorías de IA son infraestructuras de computación avanzada diseñadas para el entrenamiento e inferencia de modelos de esta tecnología a gran escala y se consideran esenciales para que Europa pueda competir a nivel mundial y mantener su autonomía estratégica en investigación y en sectores industriales críticos.

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España reúne varias fortalezas para albergar una de las gigafactorías europeas de IA.

En materia de conectividad digital, la cobertura de fibra óptica alcanza el 95,97% de la población frente al 74,13% de media europea, porcentajes que en las zonas rurales se sitúan en el 88,7% y el 62,6%, respectivamente.

El despliegue de 5G llega al 99,17% de la población total y al 95,69% en las áreas rurales, y se apoya en una red internacional de cables submarinos que conecta a España con América y África y la posiciona como 'hub' de conectividad digital en el sur de Europa.

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En el ámbito energético, la electricidad en España tiene menor coste que en países como Alemania, Reino Unido o Italia, según datos de Eurostat, y las renovables ya superan el 60% del 'mix' eléctrico nacional.

España cuenta también con una infraestructura pública de desarrollo de IA liderada por la Red Española de Supercomputación, en la que destacan el 'Mare Nostrum 5', uno de los supercomputadores de mayor potencia a nivel mundial (cuarto en la red europea), y las factorías de IA en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, junto con 'Alia' como infraestructura de modelos de lenguaje y empresas que desarrollan tecnologías clave en la cadena de valor de la IA.

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En el plano regulatorio, España es líder mundial en referencias legislativas en IA, ha puesto en marcha un piloto de 'sandbox' regulatorio, ha publicado guías de acompañamiento normativo para empresas y cuenta con una agencia de supervisión específica, en el marco de sus estrategias nacionales de 2021 y 2024.

Por último, la Administración Pública aporta tracción de mercado, situando al país como el tercer del mundo en contratos públicos en IA entre 2013 y 2024.