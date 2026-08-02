Comienza la convención que prevé proclamar a Lula como candidato presidencial en Brasil

Guardar

São Paulo, 2 ago (EFE).- El Partido de los Trabajadores (PT) dio inicio este domingo a la convención nacional que prevé proclamar oficialmente al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como su candidato para las elecciones presidenciales del próximo octubre.

La ceremonia tiene lugar en el centro de convenciones Expo Center Norte, en la zona norte de la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país, donde la cúpula oficialista formalizará también la reedición de su alianza con el moderado Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia.

PUBLICIDAD

La celebración de esta convención responde a un mandato de la Ley electoral, que establece, entre otros puntos, el 5 de agosto como fecha límite para que los partidos anuncien sus candidaturas en sus respectivas convenciones partidarias para los comicios de octubre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) exige el aval formal de las bases y el acta oficial de cada encuentro partidario para validar jurídicamente la candidatura, institucionalizar la fórmula presidencial y respaldar los pactos con las fuerzas aliadas.

​La formalización de este domingo es el paso para que la candidatura de Lula cobre validez legal ante las urnas, lo que habilita al partido para acceder a los recursos del Fondo Electoral público, entre otras cuestiones.

A sus 80 años, el líder progresista buscará su cuarto mandato no consecutivo al frente de la mayor economía de América Latina, partiendo como favorito en los sondeos de opinión.

El histórico líder sindical encara la que será su séptima carrera a la Jefatura de Estado en busca de consolidar al país como el principal bastión del progresismo en la región.

Su postulación busca dar continuidad a un modelo centrado en la reducción de la pobreza y el desempleo, aunque arranca en medio de un escenario económico cargado de desafíos, como la presión inflacionaria, una tasa básica de interés en el 14,25 % anual y el contexto bélico global.

PUBLICIDAD

El evento del PT se produce una semana después de que el Partido Liberal (PL) lanzara, también en São Paulo, la candidatura de su principal adversario en los próximos comicios, el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro fue elegido como heredero político por su padre, actualmente inhabilitado y en prisión domiciliaria tras ser condenado por golpismo.

La contienda arranca con un tablero polarizado, pero favorable al oficialismo.

Según el último sondeo de la firma Datafolha, Lula lidera la intención de voto con un 48 % de los apoyos frente al 43 % que obtendría Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.EFE

(foto)(vídeo)