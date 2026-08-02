Cinco heridos leves al salir despedidos de una atracción ferial en Lieres

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Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, han resultado heridas de carácter leve tras un accidente ocurrido en una atracción ferial instalada en la localidad sierense de Lieres, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 2.21 horas, cuando varias llamadas alertaron de que varias personas habían salido despedidas de una atracción durante las fiestas de la localidad. Los cinco afectados fueron atendidos por los servicios sanitarios y trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

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Hasta el lugar se desplazaron siete efectivos de Bomberos del SEPA con base en La Morgal, que comprobaron que no había personas atrapadas y colaboraron con los servicios sanitarios en el traslado de los heridos a las ambulancias.

El SAMU movilizó tres ambulancias de soporte vital básico, con base en Nava, Siero y Oviedo, además de una UVI móvil de Oviedo. La Guardia Civil y la Policía Local también fueron informadas del suceso.