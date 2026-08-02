Bajan los retornos de migrantes a Marruecos desde España y crecen las cifras de fallecidos

Guardar

Ceuta/Madrid, 2 ago (EFE).- Los migrantes que entraron irregularmente a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos continúan regresando a territorio marroquí este domingo, aunque en menor medida que los días anteriores, en los que decenas de miles volvieron por su propio pie, mientras la cifra de los fallecidos en el intento de alcanzar a nado territorio español continúa aumentando.

Durante esta entrada masiva de personas de origen marroquí, en su mayoría a nado, a través del espigón fronterizo de Ceuta (situada en el norte de África) desde el jueves, decenas de personas murieron aunque las cifras todavía son provisionales; mientras una asociación de guardias civiles española cifra los fallecidos en más de cien, fuentes policiales informaron a EFE de que son 71.

PUBLICIDAD

El retorno de decenas de miles de estos migrantes a Marruecos se produjo debido a la presión de las Fuerzas de Seguridad españolas, el anuncio de un acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación y la ausencia de comercios o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

No obstante, debido a la magnitud de esta crisis migratoria, no existen datos exactos que contabilicen cuántas personas cruzaron la frontera entre ambos países desde este jueves, sino aproximaciones, pero la cantidad es muy superior a 50.000 -Ceuta tiene 84.000 habitantes- y la mayoría ya ha regresado a su país, cifrados provisionalmente en 73.500 por fuentes policiales.

PUBLICIDAD

En esta jornada, se redujo la cifra de retornos de personas que accedieron a Ceuta desde el pasado jueves y, de hecho, esta mañana EFE advirtió cómo apenas una decena de personas de origen marroquí regresaban a su país.

La frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, amaneció tranquila al no haberse producido grandes intentos de entrada, si bien un pequeño grupo de una decena de personas lo intentó, tras lo que fue controlado por militares españoles.

Además, el Ministerio del Interior de España instaló ayer, sábado, barreras de contención en el espigón, cuyo elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad.

PUBLICIDAD

Esta estructura se combina con una primera línea de boyas fondeadas, proporcionadas por la Armada española.

Las calles más céntricas de Ceuta y sobre todo algunas del exterior todavía mantienen la presencia de varios grupos de migrantes marroquíes que se niegan a retornar de forma voluntaria a su país de origen.

La cantidad de personas que rechazan abandonar la ciudad española es muy difícil de cuantificar, pero se aprecian pequeños grupos de entre tres y cinco migrantes por distintas zonas, según informaron a EFE fuentes policiales,

Los efectivos del Ejército de Tierra español y de la Policía Local están informando a estas personas que deben ir hacia la frontera, ya que no van a ser regularizados por haber entrado de forma ilegal en España, y que la única solución es su deportación.

PUBLICIDAD

Los migrantes que aún permanecen en Ceuta solicitan sobre todo comida, ya que están durmiendo a la intemperie, indicaron a EFE fuentes de organizaciones humanitarias.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) elevó a más de un centenar el número de fallecidos en esta entrada masiva a Ceuta e informó de que cerca de 60.000 personas intentaron acceder en la primera jornada, el jueves, en la “mayor crisis” migratoria de la historia de la ciudad.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la AUGC hizo un balance “devastador” y afirmó que en los últimos días se produjeron más de un centenar de fallecidos, en su mayoría por ahogamiento, frente los 71 que indicaron a EFE fuentes policiales, lo que en cualquier caso convierte a este cruce masivo en el suceso más letal en una frontera española.

La asociación consideró también que hubo cerca de 60.000 entradas irregulares a través del perímetro fronterizo y unos 48.000 retornos ya materializados a territorio marroquí.

Por su parte, las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes salieron ya de Ceuta de vuelta a Marruecos desde el jueves. EFE