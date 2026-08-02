Trump insta a Irán a cerrar el pacto "rápidamente" y amenaza con un "terror militar no visto desde la IIGM"

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este sábado que ha accedido a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán después de que, según ha indicado, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitasen el fin de cualquier acción armada tras haberse alcanzado un entendimiento sobre las bases para un acuerdo, si bien ha exigido a la parte iraní celeridad en la conclusión del pacto y ha amenazado con una capacidad de respuesta militar "nunca vista" desde 1945.

"Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial", ha sostenido el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que ha decidido "cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero".

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En el mismo mensaje, Trump ha explicado que su decisión de no poner en marcha una nueva ofensiva de gran envergadura contra Irán pasa necesariamente por la rúbrica de un acuerdo que, según ha detallado, contemplaría "la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní".

Así las cosas, el presidente estadounidense también ha afirmado que Israel respalda este planteamiento y ha concluido su mensaje con un llamamiento a culminar las negociaciones: "Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra! ¡Gracias por su atención!", ha concluido.

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Esta publicación llega tras un nuevo cruce de declaraciones y amenazas entre representantes de los gobiernos estadounidense e iraní, que han tenido lugar durante las últimas horas en plena escalada de tensión regional.

En este contexto, las autoridades iraníes han advertido de que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país y han defendido la necesidad de reforzar sus capacidades militares, todo ello tras el anuncio este pasado viernes de ataques a dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos.

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