Al menos dos muertos en un ataque con drones en la región rusa de Saratov

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Al menos dos personas han fallecido este domingo en la región de Sarátov, en el suroeste de Rusia, como consecuencia de un ataque con drones atribuido por las autoridades rusas a las fuerzas ucranianas, según ha informado el gobernador regional, Roman Busarguin.

"Como resultado del ataque con drones enemigos, dos personas han muerto. Mis más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos. Se les brindará toda la ayuda necesaria", ha señalado Busarguin en un mensaje difundido a través de su canal de Telegram.

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Horas antes, el gobernador había indicado que un ataque enemigo había ocasionado desperfectos en varias infraestructuras civiles en las localidades de Saratov y Engels, donde se desplegaron los servicios de emergencias para atender la situación.

"Debido al ataque de drones, se han producido daños en la infraestructura civil en Saratov y Engels. Todos los servicios de emergencia están trabajando en el lugar. Preliminarmente, hay heridos", había afirmado previamente.

Estos ataques han ocasionado además el cierre temporal del aeropuerto de Saratov, según ha informado la agencia de noticias rusa Interfax citando a la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsiya), que ha argumentado que las restricciones implementadas "son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos".

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Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades de Moscú han denunciado de forma recurrente ataques con drones lanzados desde territorio ucraniano contra instalaciones e infraestructuras situadas en la retaguardia rusa, incluidas refinerías, terminales energéticas y otros objetivos, algunos de ellos de carácter civil.