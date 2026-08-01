Una tormenta deja un muerto y varios heridos graves por la caída de árboles en una zona turística de Alemania

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Al menos una persona ha fallecido y otras tres han sufrido heridas de gravedad como consecuencia de la intensa tormenta que ha golpeado la región de la Suiza Sajona, situada en el estado federado de Sajonia, en el este de Alemania, según han informado este viernes las autoridades locales.

Los servicios de emergencia han indicado que, por el momento, no constan personas desaparecidas. Un portavoz del Centro de Coordinación de Emergencias de Dresde ha explicado que la víctima mortal es un hombre de 28 años que falleció en las inmediaciones del teatro al aire libre Felsenbühne, en la localidad de Rathen, después de que un árbol cayera sobre él.

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El balance facilitado por el cuerpo de coordinación eleva además a diez el número total de heridos, de los que tres presentan lesiones de carácter grave. Asimimso, unas 40 personas han tenido que ser evacuadas de la zona afectada, donde las labores de búsqueda y revisión del terreno continuarán durante la jornada del sábado.

Las autoridades mantienen cerrados tanto el valle de Amselgrund, uno de los enclaves naturales más frecuentados por los senderistas, como el cercano lago Amsel, mientras prosiguen las tareas de inspección.

"La situación sobre el terreno es muy confusa", ha señalado un portavoz policial, que ha explicado que la falta de visibilidad durante la noche ha complicado la actuación de los equipos de rescate. En este sentido, ha añadido que previsiblemente será posible evaluar con mayor precisión el alcance de los daños cuando amanezca.

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Antes de la llegada del temporal, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) había activado avisos por fuertes tormentas en buena parte de Sajonia, alertando del riesgo de descargas eléctricas y de la posible caída de árboles y otros objetos. Entre las zonas prevenidas por la advertencia figura el distrito de Suiza Sajona-Montañas Metálicas Orientales, donde se encuentra Rathen.