China acusa a EEUU de "apartarse" del consenso con sanciones por supuesto trabajo forzoso

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Pekín, 1 ago (EFE).- China acusó este sábado a Estados Unidos de "apartarse gravemente" del consenso alcanzado por ambos países para mantener estables sus relaciones económicas y comerciales tras la decisión de Washington de ampliar las sanciones contra 43 empresas chinas por su presunta vinculación con trabajo forzoso en Xinjiang, una medida que calificó de "coerción económica".

El Ministerio de Comercio chino destacó hoy en un comunicado que la decisión estadounidense fue anunciada apenas un día después de la videoconferencia mantenida entre el vice primer ministro He Lifeng, principal negociador comercial de Pekín, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, en la que ambas partes mantuvieron un intercambio "franco, profundo y constructivo" sobre la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

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Según el ministerio, las restricciones estadounidenses "carecen totalmente de base fáctica" y constituyen un acto de "coerción económica" al amparo de la legislación estadounidense, además de perjudicar los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas y de socavar la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

Pekín reiteró asimismo que "no existe el llamado trabajo forzoso en Xinjiang", instó a Washington a dejar de "difamar" a la región y de "reprimir injustificadamente" a las empresas chinas, y aseguró que adoptará las "medidas necesarias" para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus compañías.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este viernes la incorporación de 43 empresas chinas a la lista de entidades sujetas a restricciones de importación en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), con lo que el listado asciende a 187 compañías, en la mayor ampliación desde la entrada en vigor de esa legislación en 2021 y la primera bajo la Administración de Donald Trump. La medida entrará en vigor el próximo 3 de agosto.

La conversación entre He, Bessent y Greer se produjo en medio de persistentes fricciones comerciales entre ambas potencias, pese al acercamiento escenificado tras la cumbre que los presidentes Xi Jinping y Trump mantuvieron el pasado mayo en Pekín, en la que acordaron ampliar la cooperación y estabilizar la relación bilateral. EFE

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