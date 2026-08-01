Pérez advierte que peligra participación de Ecuador en Sudamericanos por falta de tiempo

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Guayaquil (Ecuador), 1 ago (EFE).- El recién electo presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jefferson Pérez, dijo este sábado que, por el momento, y por falta de tiempo, peligra la participación de Ecuador en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe (Argentina), pero expresó su esperanza de que la situación se resuelva.

"Tras una evaluación de este sábado, Ecuador peligra de ir a los Sudamericanos por falta de tiempo, pero tengo fe que vamos a trabajar con las autoridades nacionales, la dirigencia, los organismos de control, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Deportes, para poder ir a los Juegos Sudamericanos con nuestros deportistas", expresó Pérez.

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El campeón olímpico de marcha en Atlanta 1996 y subcampeón en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, insistió en que "la situación es extremadamente crítica", por lo que, "vamos perdiendo el primer tiempo por 2 a 0 por tema de tiempos, pero creo que si todos ponemos el hombro, podemos remontar ese marcador".

Los XIII Juegos Sudamericanos se disputarán entre el 12 y 26 de septiembre en Argentina.

El exatleta graduado en Ingeniería Empresarial, con una maestría en Administración de Empresas, mostró su gratitud a los directivos Manuel Bravo, John Zambrano, Francisco Torres y a Jorge Delgado, por haberlo invitado a formar parte del directorio del COE, en calidad de vicepresidente desde mayo de 2025.

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Pérez asumió la presidencia del COE tras la renuncia de Delgado luego de la intervención temporal del Gobierno ecuatoriano a dicho organismo el pasado 15 de julio, por los problemas registrados por la reelección de Delgado en mayo de 2025, pues su directorio no fue reconocido por los organismos deportivos ecuatorianos.

Debido a la intervención temporal del COE, el Comité Olímpico Internacional sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno y con los directivos del COE, originándose la reciente reestructuración del directorio para zanjar los inconvenientes y permitir la participación de los atletas en las competiciones del ciclo olímpico, como lo resaltó el COE. EFE

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