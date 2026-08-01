Rodrigo Conde y Caetano Horta se cuelgan la plata en doble scull en el Europeo de remo

Guardar

Los españoles Rodrigo Conde y Caetano Horta se han colgado este sábado la medalla de plata en la final de doble scull masculino del Campeonato de Europa de remo, que se está celebrando en Varese (Italia), solo superados por la embarcación serbia.

Los gallegos se situaron en puestos de medalla desde el inicio de una regata en la que ya eran segundo al paso por el primer 500, puesto que no abandonaron hasta la llegada. El oro fue para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, que se impusieron con el mejor crono del fin de semana en la modalidad (6:04.45).

PUBLICIDAD

España se colgó la plata apretando en el tramo final (6:06.22), quedándose a solo dos segundos de los ganadores, mientras que el bronce fue para los croatas Martin y Valent Sinkovic, campeones olímpicos, mundiales y europeos (6:08.35), que dejaron sin recompensa a los rumanos Lungu y Enache (6:10.56). Completaron la nómina de finalistas los botes de Italia (6:17.51) y la República Checa (6:22.55).

Con este resultado, Conde consigue su tercera plata europea en doble scull tras las logradas en 2022 y 2024 junto al catalán Aleix García en Múnich (Alemania) y Szeged (Hungría). Horta, que ya fue campeón europeo júnior en doble scull en 2020, estrena su palmarés continental a nivel absoluto.

PUBLICIDAD

Así, los coruñeses, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 lograron diploma representado a España en botes distintos, conquistan su primera presea de la temporada, tras ser cuartos en la cita inaugural de la Copa del Mundo de Sevilla y en la de Lucerna (Suiza).

El Campeonato de Europa de Varese concluye este domingo con la participación del segundo y último bote español, el de Javier García en skiff paralímpico PR1 en la final B, que el viernes fue cuarto en su manga y séptimo en la general.

PUBLICIDAD