Temas del día de EFE Internacional del sábado 1 de agosto de 2026 (12:30 GMT)

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DESTACADOS

MARRUECOS ESPAÑA

Castillejos (Marruecos) -La situación en la frontera de Marruecos con Ceuta se mantiene en tensión, con la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes para dispersar a grupos que aún intentan llegar a España aunque han disminuido considerablemente. (foto) (video)

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UCRANIA GUERRA

Berlín - Un nuevo ataque ruso contra Kiev provoca al menos nueve muertos debido a la escasez de misiles interceptores de sistemas Patriot, en un momento en el que EE. UU. ha avanzado nuevos esfuerzos para relanzar las conversaciones entre Ucrania y Rusia

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IRÁN GUERRA

Bangkok.- Patrullas conjuntas entre los países ribereños, intercambio de inteligencia y pagos voluntarios para financiar la seguridad son los pilares del modelo de gestión del estrecho de Malaca, que habría servido de referencia a Omán al proponer una nueva fórmula de cooperación para el estrecho de Ormuz, el principal punto caliente en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por María Carcaboso Abrié. (Texto)

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VENEZUELA CRISIS

Caracas - El chavismo y un grupo de opositores liderado por Dinorah Figuera comienzan un proceso de negociación impulsado por Estados Unidos para promover la democracia en Venezuela de cara a unas eventuales elecciones.(Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Luboml - La exhumación de víctimas polacas de la masacre de Volinia, durante la Segunda Guerra Mundial, marca los esfuerzos por intensificar un diálogo que contribuya a resolver las tensiones por cuestiones de memoria histórica entre Ucrania y Polonia. Por Rostyslav Averchuk.(Texto) (Foto) (Vídeo)

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ADEMÁS

EEUU PENA DE MUERTE

Washington - EE.UU. vive hoy un panorama fragmentado en torno a la pena de muerte: un puñado de estados, con Florida a la cabeza, concentran la mayoría de las ejecuciones, mientras que en buena parte del país la pena capital se ha abolido, está en moratoria o se aplica de forma cada vez más arbitraria.(Texto)

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FRANCIA VIVIENDA

París- Los conventos cristianos se han convertido, en ciudades como París, en una alternativa barata a los elevados precios de la vivienda para jóvenes y estudiantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA COLOMBIA | La Habana.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, concluye un viaje cargado de simbolismo a Cuba, su última visita oficial al exterior antes de concluir su mandato, que finaliza la próxima semana. (Texto) (Foto) (Video)

ROSALÍA | Buenos Aires - La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el primero de los cuatro shows que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026. (Texto) (Foto) (Video)

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MÉXICO CINE

Ciudad de México - El actor palestino Karim Daoud Anaya habla con EFE sobre el rodaje de Palestina 36, la película dirigida protagonizada por el británico Robert Aramayo, que expone la resistencia árabe frente al dominio británico y la importancia de la memoria frente a la guerra que amenaza actualmente al pueblo palestino.(Texto) (Foto)

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BOLIVIA TRADICIONES | La Paz.- Los bolivianos inician el mes dedicado a la Pachamama o Madre Tierra con rituales ancestrales y ofrendas para agradecer a esa deidad andina por los bienes logrados en el último año y pedir una renovada prosperidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU MÚSICA

Miami - El cantante mexicano Codiciado vuelve este mes a los escenarios de Estados Unidos con la gira de 'Así es la vida', que abre el 28 de agosto en Houston (Texas), tras tres años sin disco y en un momento que él considera difícil para la música mexicana.(Texto) (Foto) (Vídeo)

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Luboml.- UCRANIA GUERRA.- La exhumación de víctimas polacas de la masacre de Volinia, durante la Segunda Guerra Mundial, marca los esfuerzos por intensificar un diálogo que contribuya a resolver las tensiones por cuestiones de memoria histórica entre Ucrania y Polonia. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA HISTORIA.- El aeropuerto de Fráncfort, en el oeste alemán, abre una exposición en un Hángar de 6.000 metros cuadrado en el que la empresa Lufthansa cuenta sus 100 años de historia, un centenario que celebra la compañía en este 2026 sin obviar los años de colaboración con el régimen nacionalsocialista.

08:00h.- París.- FRANCIA VIVIENDA.- Los conventos cristianos se han convertido, en ciudades como París, en una alternativa barata a los elevados precios de la vivienda para jóvenes y estudiantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Miles de bailarines y devotos del Señor Jesús del Gran Poder celebran en La Paz la fiesta cultural homónima declarada Patrimonio de la Humanidad en 2019, dos meses después de su fecha original debido a las protestas y bloqueos de carreteras que afectaron a Bolivia entre mayo y junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA TRADICIONES.- Los bolivianos inician el mes dedicado a la Pachamama o Madre Tierra con rituales ancestrales y ofrendas para agradecer a esa deidad andina por los bienes logrados en el último año y pedir una renovada prosperidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El chavismo y un grupo de opositores liderado por Dinorah Figuera comienzan un proceso de negociación impulsado por Estados Unidos para promover la democracia en Venezuela de cara a unas eventuales elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El agitador ultra brasileño Renan Santos lanza su candidatura presidencial por el partido Missão de cara a las elecciones del próximo mes de octubre, para las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva parte como gran favorito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ROSALÍA.- La cantante española Rosalía ofrece en el Movistar Arena de Buenos Aires el primero de los cuatro shows que tiene programados en Argentina, como parte de la etapa latinoamericana de su gira LUX Tour 2026

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El Partido de los Trabajadores (PT) proclamará este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como su candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que buscará su cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor. (Texto)

Boquete.- PANAMÁ CAFÉ.- Cámaras empresarias panameñas presentan en una conferencia de prensa el evento World of Coffee Panama 2026, que reunirá a la industria mundial del café en el país centroamericano. (Texto) (Foto)

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY INCENDIO.- Los paraguayos recuerdan el 22 aniversario del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, una tragedia que en 2004 dejó al menos 364 fallecidos, más de 200 heridos y seis personas desaparecidas. Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A Ycuá Bolaños (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Santo Domingo.- CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.- Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (Texto) (Foto)

17:00h.- Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador convoca oficialmente a las elecciones locales que tendrán lugar el 29 de noviembre, marcadas por la inhabilitación de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), primera fuerza de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa. (Texto)

22:00h.- Santiago.- CHILE ABORTO.- El movimiento feminista convoca un "pañuelazo" en el centro de Santiago para protestar contra un proyecto de ley impulsado por la ultraderecha que busca obligar a las embarazadas a escuchar el latido del feto antes de abortar bajo las tres causales permitidas en Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Codiciado vuelve a EEUU tras cambios "muy fuertes" y retos para la música mexicana (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Pekín -CHINA DEFENSA- Las autoridades chinas y las Fuerzas Armadas conmemoran este sábado el 99.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL), en vísperas del centenario de 2027, fijado por Pekín como hito para avanzar en la modernización militar del país.

Tokio.- JAPÓN TERREMOTO.- Los equipos de rescate continúan la búsqueda de varios desaparecidos bajo escombros en la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, tras un terremoto de magnitud 7,1 que ha causado al menos 35 muertos y cientos de heridos.

Redacción EFE Internacional

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