Registran un sismo de magnitud 3,4 en una provincia del sur de Ecuador

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Quito, 1 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 3,4 se registró este sábado en la provincia andina del Cañar, en el sur de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 04:30 hora local (09:30 GMT) a 2,44 grados de latitud sur y a 79,27 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor se registró a una profundidad de 14 kilómetros y a 8,1 kilómetros del sector de La Troncal.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE