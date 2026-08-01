Llega a República Centroafricana un segundo grupo de 30 deportados desde Estados Unidos

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Bangui, 1 ago (EFE).- Un grupo de 30 migrantes deportados por Estados Unidos llegó a la capital de la República Centroafricana, Bangui, en el marco de un acuerdo bilateral por el que la RCA aceptó acoger migrantes expulsados de EE.UU, a cambio de 81 millones de dólares (unos 70 millones de euros), firmado en mayo pasado.

Un avión procedente de EE.UU. aterrizó el viernes a las 19.35 horas (18.35 GMT) en el Aeropuerto Internacional de Bangui M'poko, donde fueron recibidos por funcionarios centroafricanos y estadounidenses en un evento cerrado a la prensa, confirmaron a EFE los abogados que representan a estos migrantes.

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Según la misma fuente, que quiso mantener el anonimato, los migrantes "están desmotivados y desanimados porque no tienen ningún vínculo con el país", sin indicar la nacionalidad de los recién llegados y sin aportar más información por motivos de seguridad.

EFE intentó contactar con las autoridades de la RCA, pero no obtuvo ningún comentario al respecto.

La aeronave, que hizo escala previa en Dakar y Acra, es la segunda que llega al país con personas deportadas por EE.UU., después de que el 12 de junio hicieran lo propio otros 25 migrantes de origen turco, sirio, iraní, afgano y tibetano.

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Esta nueva llegada ha provocado reacciones entre la oposición y la sociedad civil, como el presidente del partido opositor Movimiento de Desarrollo Integral para el Progreso Social (MDI), Raymond Adouma, quien dijo a EFE que el mandatario del país, Faustin Archange Touadera, debe "una explicación".

Además, le acusó de recibir algo a cambio de un "acuerdo deshonroso" que convierte al país en un "vertedero humano al que los poderosos" envían a "los no deseados".

"¿Cuántos migrantes se supone que deben venir aquí y qué puede hacer la RCA por ellos a corto, mediano y largo plazo? Lo que está sucediendo es indecente y horrible”, añadió Adouma.

Por su parte, el coordinador de la organización de la sociedad civil Asociación I Gwé, Quentin Ngbouando, lamentó en declaraciones a EFE la decisión del país de "violar" el derecho internacional a través de este acuerdo con Washington.

"Estas personas fueron encarceladas injustamente antes de ser enviadas aquí, violando sus derechos, ¿por qué no ayudarlas a regresar a su país o a ir al país que elijan?", declaró Ngbouando.

Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denunciaron previamente que los deportados carecen de asistencia legal y, en ocasiones, son recluidos en prisiones de máxima seguridad sin que se hayan formulado cargos.

Estas ONG han pedido a los países africanos que rechacen tratados de expulsión firmados con Estados Unidos y han afirmado que los existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

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Este programa sitúa a la RCA entre un número creciente de países de África que colaboran con Washington en recibir expulsados de terceros países, como Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, Esuatini o Ruanda. EFE