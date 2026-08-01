Drones ucranianos matan a una mujer en Crimea e impactan contra refinería en Rusia

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Moscú, 1 ago (EFE).- Los ataques con drones ucranianos la pasada noche se cobraron una víctima mortal en Sebastopol, en la ocupada península de Crimea, e impactaron contra una refinería de petróleo en la región de Bashkiria a un millar de kilómetros al este de Moscú.

"Una mujer de 60 años falleció en el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ofrezco mis condolencias a la familia y amigos de la fallecida. Otras dos personas resultaron heridas en el ataque: un hombre de 79 años fue trasladado al hospital con múltiples heridas y una mujer de 55 años sufrió quemaduras", comunicó el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev, en redes sociales.

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Paralelamente, las autoridades de Bashkiria, informaron que al derribar los drones que se avecinaban contra su territorio, uno de ellos cayó sobre un polígono industrial, "lo que provocó humo".

Según canales de Telegram que han mostrado imágenes de las consecuencias del ataque, se produjo un incendio en la refinería de Bashneft-Ufaneftekhim en Ufá, capital de la región.

El complejo de refinerías de petróleo de Ufa es uno de los más grandes de Rusia. Su capacidad combinada es de 23,5 millones de toneladas anuales.

El anterior ataque ucraniano contra la refinería de petróleo de Ufa tuvo lugar el 25 de junio.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas rusas derribaron un total de 274 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol. Rostov, Riazán, Sarátov, Smolensk, Tambov, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.EFE

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