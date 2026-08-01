Francia considera "fijado" el megaincendio cerca de Burdeos, que ya no avanza

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París, 1 ago (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, declaró este sábado "fijado" el megaincendio que desde el 22 de julio ha quemado 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos, porque "ya no avanza".

En una comparecencia de prensa para hablar de la situación de los diferentes incendios que afectan al país, Núñez puntualizó que "aunque el fuego no avanza, hay todavía zonas activas" y en algunas partes del área del siniestro los habitantes que fueron evacuados de forma preventiva no podrán volver a sus casas aún.

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En total, más de 220.000 personas fueron evacuadas, sobre todo en la parte norte de la bahía de Arcachon, pero también en la periferia oeste de Burdeos, la mayor parte de las cuales han vuelto a sus domicilios.

El ministro también se refirió al incendio que se reavivó el viernes en el macizo del Gros Bessillon, en el departamento mediterráneo de Var, y donde dijo que hay "una situación muy severa" y de "muy alto riesgo" este sábado entre las 16.00 y las 22.00 horas.

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La razón es que hay nuevos puntos calientes y se espera que se avive por la tarde el mistral, el mismo viento que lo reactivó el viernes por la tarde, lo que ha tenido como consecuencia que se hayan quemado desde entonces 1.500 hectáreas, que se vienen a sumar a las 4.500 hectáreas que habían resultado calcinadas desde que se declaró el pasado 21 de julio.

El dispositivo antiincendios en ese macizo de la Provenza, situado a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto de Tolón, se reforzó este sábado, de forma que estaban trabajando sobre el terreno 1.500 bomberos.

Les apoyaban desde el aire, cuatro hidroaviones de tipo Canadair, dos aviones de tipo Dash y cinco helicópteros adaptados para lanzar agua, precisó Núñez, que quiso agradecer el respaldo de medios llegados a través del mecanismo europeo de Protección Civil, que incluía bomberos rumanos.

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El ministro del Interior indicó que en lo que llevamos de este año ya han ardido en Francia 119.000 hectáreas de monte, lo que significa una cifra inédita, ya que el anterior récord histórico para un año completo desde que hay registros había sido en 1976 con cerca de 90.000.

En 2025 se quemaron 30.000 hectáreas y el peor de los años recientes fue 2022 con algo más de 70.000. EFE