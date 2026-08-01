Nicolás Fernández Mercau marca, pero el NYC no pasa del 1-1 con Toronto en la MLS

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Chicago (EE.UU.), 31 jul (EFE).- El argentino Nicolás Fernández Mercau marcó un gol, pero el New York City no pasó del empate 1-1 con el Toronto este viernes en el partido que abrió el programa de la jornada de la MLS.

Fernández Mercau adelantó al NYC desde el punto de penalti en el minuto ocho para celebrar su decimotercer gol de la temporada en la MLS.

El argentino lleva cuatro goles consecutivos en lo que va de la liga estadounidense.

El Toronto, que no gana en la MLS desde hace once partidos, consiguió el empate al borde del descanso de la mano de Djordje Mihailovic.

El NYC ocupa la cuarta plaza en el Este de la MLS con 26 puntos, mientras que el Toronto es duodécimo, con 17 puntos. EFE