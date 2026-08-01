Mayor universidad mexicana elige nuevo secretario general tras caso de uso de IA en examen

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, nombró este viernes a Javier de la Fuente como nuevo secretario general, tras la renuncia al cargo de Patricia Dávila, en medio de las irregularidades detectadas en la prueba de admisión que se desarrolló en línea.

"El nombramiento se dio luego de que esta tarde la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda presentó su renuncia al rector Lomelí al cargo de secretaria general, el cual desempeñaba a partir del 21 de noviembre de 2023", indicó la institución en un comunicado.

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Lomelí reconoció el trabajo de Dávila en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros.

La decisión de Dávila ocurre luego de que la UNAM anunció este viernes que aplicará un examen de control de forma presencial a los aspirantes previamente seleccionados y a otros con puntajes equivalentes, después de que una comisión técnica detectara anomalías estadísticas e indicios de irregularidades en el proceso de admisión 2026.

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La UNAM dijo que la evaluación, de la que no se precisó fecha, busca garantizar la equidad del concurso y adelantó que próximamente dará a conocer las fechas y el procedimiento para su aplicación.

Según el comunicado, De la Fuente cuenta con una "sólida trayectoria académica y reconocido compromiso" con la Universidad.

Es profesor de carrera de tiempo completo, cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, además de Maestro en Ciencias por la University of London y Doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

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También fue director de la Facultad de Odontología por dos periodos, de 2004 a 2010.

En 2017 se desempeñó como secretario de atención a la comunidad universitaria y en 2018 como coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, en el central estado de Guanajuato.

De la Fuente también fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM hasta 2025. EFE