Ministro de Economía argentino viajará a EE.UU. para reunión del G20 a finales de agosto

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Buenos Aires, 1 ago (EFE).- El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, viajará a finales de agosto a Estados Unidos para participar en la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se celebrará en Asheville, Carolina del Norte, confirmaron este sábado a EFE fuentes oficiales del Palacio de Hacienda.

Caputo encabezará la delegación argentina, de la que también formará parte el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a otros funcionarios del equipo económico.

La reunión estará presidida por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a EFE que la agenda del viaje aún se encuentra en elaboración y evitaron confirmar si Caputo mantendrá una reunión bilateral con Bessent, uno de los principales interlocutores del Gobierno de Javier Milei con la Administración estadounidense.

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El encuentro se producirá en un contexto de fortalecimiento de la relación entre Buenos Aires y Washington, tras la firma en febrero de un acuerdo comercial entre ambos países y en momentos en que Argentina busca consolidar el respaldo internacional a su programa económico.

Según informó el Tesoro estadounidense, la reunión del G20 abordará temas como la modernización de la regulación financiera, los desequilibrios macroeconómicos globales, la transparencia y reestructuración de deuda, los activos digitales, los sistemas de pagos transfronterizos y el fraude financiero.

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La cita también estará marcada por la coyuntura económica internacional, atravesada por la volatilidad de los precios de la energía, las tensiones comerciales y la evolución de las tasas de interés de las principales economías.

El viaje tendrá lugar semanas después de la visita a Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien expresó su respaldo al programa económico del Ejecutivo tras reunirse con Milei y su equipo económico.

En la antesala del viaje, Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno y aseguró que las reformas impulsadas por la Administración de Milei buscan consolidar la estabilidad a largo plazo.

En una entrevista televisiva emitida este viernes, el ministro calificó de "refundacional" el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, destinado a impedir que futuros gobiernos financien el déficit fiscal mediante emisión monetaria, y sostuvo que el Ejecutivo trabaja para que el año electoral de 2027 sea "diferente" de los anteriores en materia económica. EFE

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