Kapo, María Becerra, Gloria Trevi y Silvestre Dangond, entre los estrenos latinos

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Miami, 1 ago (EFE).- El colombiano Kapo estrenó el afrobeat 'REINA (Kriminal)' y destaca en una semana de estrenos latinos con María Becerra y Abraham Mateo, el vallenato de Silvestre Dangond con Elena Rose, la mexicana Gloria Trevi, el dembow de Tokischa y el funk del brasileño Pedro Sampaio.

Kapo redobla los halagos

El colombiano Kapo, una de las voces del afrobeat latino, presentó este jueves 'REINA (Kriminal)', que combina ese ritmo con trompetas de aire jazzístico y una percusión de dancehall. El tema prolonga la línea de sus sencillos anteriores, dedicados a la mujer de su vida. El adelanto que el cantante publicó en TikTok a mediados de junio supera los 1,3 millones de reproducciones y acumula más de 42.000 creaciones en la aplicación.

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Abraham Mateo tiende un puente hacia Argentina

El español Abraham Mateo publicó este jueves 'Así', junto con la argentina María Becerra y con producción del también argentino Big One. El tema, de base afro con guitarras y palmas, abre la nueva etapa discográfica del gaditano, que cumple 20 años de carrera, y ya se había escuchado en vivo. Becerra invitó a Mateo a su escenario en la última visita de la cantante a España.

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Silvestre Dangond suma a Elena Rose al vallenato

El colombiano Silvestre Dangond, con cuatro premios Latin Grammy, y la venezolana Elena Rose se juntaron por primera vez en 'Efectos secundarios', una canción sobre la euforia de un amor recién estrenado que cruza el vallenato con el pop, y cuyo video se rodó en Miami. Elena Rose firma como compositora éxitos de Karol G, Bad Bunny, Shakira y Rauw Alejandro, y acumula 14 nominaciones al Grammy y al Latin Grammy.

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Gloria Trevi convierte el desánimo en fiesta

La mexicana Gloria Trevi lanzó 'Pompas de jabón', un tema con el que abre una nueva etapa y que invita a celebrar el día a día pese a la adversidad. El coro se adelantó hace semanas en redes sociales y se hizo viral. "De repente llegas a ese lugar en el que te das cuenta que eres muy feliz simplemente por el hecho de despertar", explicó la artista.

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Tokischa apadrina a un novato del dembow

La dominicana Tokischa se unió este jueves a su compatriota Bellaco en 'Lo lente', un dembow con el que respalda a una de las voces emergentes del género en su país. La artista, que ya paseó el ritmo por escenarios internacionales, convirtió en febrero su actuación en Premio Lo Nuestro en una celebración del dembow dominicano.

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Pedro Sampaio cruza el funk con el reguetón mexicano

El brasileño Pedro Sampaio, DJ, productor y uno de los nombres de la nueva generación del funk de su país, editó este jueves 'Tímida, santa y peligrosa' junto al dúo mexicano de reguetón Cachirula & Loojan. El tema une su funk con el trap y el reguetón del dúo, sobre una letra explícita. Sampaio suma dos números uno en las listas de Spotify de Brasil y Portugal, con 'Dançarina' y 'Pocpoc'.

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Ana Isabelle canta a su isla con el Caballero de la Salsa

La puertorriqueña Ana Isabelle estrenó 'Se pasa rico' a dúo con su compatriota Gilberto Santa Rosa, segundo sencillo de la banda sonora de 'Fight Back', la película de artes marciales que ella misma creó, produjo y protagoniza. El tema, un salsatón (mezcla de salsa y reguetón), Santa Rosa, conocido como el Caballero de la Salsa, tuvo durante 10 años en su orquesta al padre de la cantante, el trompetista Carmelo Acevedo. EFE

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