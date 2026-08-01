Feijóo evita pronunciarse sobre el reparto de los menores migrantes de Ceuta

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado este sábado pronunciarse sobre el reparto de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente entrada masiva de migrantes.

Aunque la Ciudad Autónoma no ha actualizado la cifra por el momento, fuentes consultadas apuntan a que superan el millar. En la mañana del jueves, antes de la entrada masiva, eran más de 700.

Preguntado durante su comparecencia en la Plaza de África por si las comunidades autónomas gobernadas por el PP acogerán a parte de estos menores, después de que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, haya insistido en que Ceuta se encuentra "desbordada", Feijóo no ha respondido de forma directa.

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En su lugar, ha recordado que el Partido Popular presentó en octubre del pasado año un plan de inmigración y ha defendido la necesidad de una "política migratoria ordenada".

El líder del PP ha asegurado que España "no está en condiciones de cumplir el Pacto Europeo de Migración y Asilo ni el Reglamento de Retorno" y ha criticado la posición mantenida por el Gobierno durante la negociación de esta normativa europea.

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VIVAS HA PEDIDO ALIVIAR LA PRESIÓN ASISTENCIAL

"Nuestro compromiso con Ceuta está expresado desde hace tiempo", se ha limitado a señalar, sin aclarar si los ejecutivos autonómicos de su partido aceptarán la derivación de menores desde la ciudad autónoma.

La mayoría de gobiernos autonómicos del PP se han mostrado contrarios al reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

La única excepción ha sido el presidente de Ceuta, Juan Vivas, que ha defendido reiteradamente la necesidad de aliviar la presión asistencial que soporta la ciudad mediante traslados coordinados al resto del territorio nacional.

El debate sobre el reparto de menores se remonta a la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el pasado año, que permite agilizar el traslado de menores desde territorios que afrontan una situación de contingencia migratoria por la saturación de sus recursos de acogida, como ocurre habitualmente en Canarias, Ceuta y Melilla. La modificación salió adelante pese al voto en contra del Partido Popular.

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TRASLADOS CONFORME A LA LEY

Este mismo viernes, Vivas volvió a defender que el traslado de los menores debe realizarse "bajo el amparo de la ley", en un contexto en el que la ciudad vuelve a afrontar una fuerte presión sobre sus recursos de protección.

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La situación recuerda a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando Ceuta llegó a acoger a unos 1.500 menores extranjeros no acompañados. Entonces, la Ciudad Autónoma devolvió a Marruecos a 55 de ellos al amparo de un acuerdo bilateral con Marruecos.

El Tribunal Supremo declaró ilegales aquellos retornos en septiembre de 2024 al considerar que no se respetaron las garantías previstas en la legislación española y en los tratados internacionales de protección de la infancia.

La normativa establece que los menores extranjeros no acompañados cuentan con una protección reforzada y no pueden ser objeto de devoluciones automáticas.