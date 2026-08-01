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La Guardia Civil halla el cuerpo sin vida de un ciclista en Huévar del Aljarafe

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La Guardia Civil ha encontrado este pasado viernes, 31 de julio, el cuerpo sin vida de un ciclista en un camino próximo a las vías del tren entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas.

Según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, se mantiene abierta una investigación para comprobar el motivo de la defunción, ya que se desconoce si la persona involucrada ha fallecido a causa de un accidente o de algún problema médico.

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El hallazgo del cadáver se ha producido en la mañana del viernes por una patrulla de la Guardia Civil de Pilas.

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