El descenso del agua del Danubio obliga a la central nuclear húngara de Paks a suspender operaciones

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Paks, la única central nuclear de Hungría, ha paralizado este sábado por la mañana sus operaciones debido a la súbita caída de la producción por el descenso del caudal del río Danubio a mínimos históricos, según ha anunciado el primer ministro del país, Peter Magyar, quien ha convocado un grupo de trabajo para tratar un apagón sin precedentes en la historia de la planta, que la pasada década llegó a generar la mitad de la energía eléctrica del país.

"Parada en Paks. El nivel del agua del Danubio ha bajado todavía más. La producción actual es solo de 480 megavatios, en comparación con los 2.000 megavatios normales. Pronto habrá importantes anuncios sobre las decisiones adoptadas por el grupo de trabajo de Defensa", ha explicado el primer ministro en un mensaje publicado en redes sociales.

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La detención de este sábado tiene carácter provisional pero Magyar ya avanzó el viernes por la tarde que la central tendrá que suspender durante varias semanas sus operaciones a partir del martes o el miércoles que viene porque el Danubio, imprescindible para refrigerar sus reactores, seguirá bajando en las próximas horas.

Dada la situación, Magyar se ha dirigido esta mañana a la población para confirmar que la situación es ahora mismo "crítica" porque Hungría está echando mano de todas las centrales eléctricas en funcionamiento, entre ellas algunas que necesitaban reparación para operar a pleno rendimiento.

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"En los últimos días, hemos pedido a los mayores consumidores industriales de energía que reduzcan voluntariamente su consumo. Un número significativo de las empresas contactadas han accedido a reorganizar su producción y reducir la demanda de energía durante el período pico de la tarde", ha explicado.

REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE Y TELETRABAJO

Magyar ha anunciado que a partir del lunes comenzará una suspensión del tráfico ferroviario de mercancías en las franjas horarias más críticas, entre las 17.00 y las 22.00 horas para "reducir la demanda energética del sistema ferroviario durante la tarde y liberar reservas adicionales".

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El Gobierno también ha ordenado el teletrabajo durante los tres primeros días de la próxima semana en todos los puestos de la administración pública en los que el desempeño continuo de las tareas lo permita.

"Pedimos a las empresas y a los empleadores que, en los próximos días, ofrezcan la posibilidad de trabajar desde casa a todos los empleados cuyo trabajo pueda realizarse de forma remota, y que reduzcan al mínimo posible el consumo energético de los edificios de oficinas", ha indicado.

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Asimismo, se apagarán las luces decorativas y las luces no esenciales en todas las instituciones estatales, y que se espera que todos los gobiernos locales adopten las medidas de ahorro energético más estrictas posibles.