Burnham dice que ha hablado con Sánchez para ofrecer ayuda del Reino Unido

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Dublín, 1 ago (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, confirmó este sábado que ha hablado con el presidente español, Pedro Sánchez, y que el Reino Unido está ofreciendo "toda la ayuda" que puede para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad de Ceuta.

El dirigente laborista efectuó esas breves declaraciones a los medios al ser preguntado por las medidas anunciadas hoy por Madrid tras la llegada de unos 60.000 inmigrantes a través de la frontera con Marruecos durante los pasados jueves y viernes.

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"He estado en contacto con el presidente del Gobierno español y estamos proporcionando toda la ayuda que podemos", señaló Burnham en Mánchester, adonde se desplazó hoy para celebrar la victoria laborista en la elección parcial para la alcaldía de la ciudad.

La crisis en Ceuta ha servido al Partido Conservador y al ultraderechista Reform UK para alertar sobre la posibilidad de que los inmigrantes llegados a Ceuta puedan en adelante pasar a la península, cruzar Francia y terminar en territorio británico.

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Ambos partidos han recordado que en la noche del pasado miércoles se registró en territorio británico la llegada más masiva (752 personas) de inmigrantes ilegales en lo que va de año. EFE