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Al menos once heridos por atentado terrorista en la ciudad colombiana de Cúcuta

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Cúcuta (Colombia), 1 ago (EFE).- Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas este sábado por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones en diferentes puntos.

Los heridos son "ocho policías y tres particulares", dijo a EFE el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero.

Este atentado ocurre a una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido enfrentar a los violentos. EFE

(foto)(video)

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