Abascal viajará este domingo a Ceuta y cancela su viaje a Colombia de la próxima semana

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto viajar este domingo a Ceuta para conocer de primera mano cómo ha vivido la ciudad autónoma la última crisis migratoria y ha decidido cancelar el viaje que iba a realizar a Colombia la próxima semana para acudir a toma de posesión del nuevo presidente del país, Aberlado de la Espriella.

Según han informado a Europa Press fuentes de Vox, Abascal ha preferido cancelar su agenda internacional, que culminaba con la ceremonia que protagonizará De la Espriella el próximo viernes, y quedarse en España tras todo lo sucedido en la ciudad autónoma.

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Abascal se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis registrada en la ciudad autonóma después de que unas 50.000 personas lograran llegar a nado a Ceuta, aunque, según los datos facilitados por el Gobierno, más de 48.000 han retornado y a Marruecos. Además, se han registrado al menos 67 fallecidos en el mar.

"¡Hay que echarlos ya! ¡A todos! Con los medios que sea. Y si el Gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos", escribió Abascal este viernes en su cuenta de X, denunciando la dejación de funciones en la que, en su opinión, han incurrido las autoridades españolas.

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Con su visita de este domingo, Abascal se suma a la lista de líderes políticos que se han desplazado a la ciudad autónoma en los últimos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó Ceuta el pasado viernes acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, compareció este sábado en la ciudad junto al presidente ceutí, el también 'popular' Juan Jesús Vivas.