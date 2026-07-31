Un 70 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este viernes por la crisis energética

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La Habana, 31 jul (EFE).- Cuba sufrirá este viernes otra jornada sin apenas corriente en todo su territorio y con apagones que dejarán hasta un 70 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se explica por la conjunción de un factor estructural, el sistema energético profundamente obsoleto; y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

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Julio ha sido uno de los meses más tensos en cuanto a la situación energética este año, pues la isla sumó tres apagones nacionales en una semana y se registraron récords de cortes eléctricos en todo el país, con cortes eléctricos simultáneos que desconectaron al 74 % del territorio en una jornada.

Lo habitual cada día es que los apagones por falta de capacidad de generación superen las 20 horas seguidas en La Habana y alcancen las 40 horas continuas en el resto del país.

En este contexto, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de este viernes una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.200 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.230 MW.

Este viernes, además, la UNE reportó que nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de operaciones por averías o trabajos de mantenimiento, una fuente responsable del 40 % del mix energético en la el país caribeño, que se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

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La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, y responsables de otro 40 % del mix energético; mientras que el 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables.

La crisis energética que sufre la isla ha azuzado el descontento social y motivado protestas pacíficas con cacerolazos, sentadas en avenidas de La Habana y quema de basureros en diversos barrios de la ciudad capital.

Además, ha agudizado la crisis económica en Cuba, que afrontará en este 2026 la contracción económica más profunda de la región, con un decrecimiento del 6,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a lo cual habría que sumar la caída acumulada de más de un 15 % entre 2020 y 2025. EFE

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