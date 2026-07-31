Suecia apremia a España a recuperar el control sobre la situación en Ceuta

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Copenhague, 31 jul (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, apremió este viernes al Gobierno de España a recuperar el control sobre la ciudad española de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes de Marruecos en los últimos días.

"Es importante que España actúe de forma rápida para recuperar el control de la situación y cumpla con sus compromisos dentro de la cooperación en el Tratado de Schengen", señaló el mandatario conservador en un mensaje en la red social X.

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Kristersson se mostró listo para "adoptar las medidas necesarias para proteger el orden en el control" en el caso de que se vean comprometidas la seguridad de Suecia o la situación migratoria en este país nórdico. EFE