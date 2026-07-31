Los sindicatos CGT, UGT y UTIL anuncian la convocatoria de huelga indefinida en Airbus desde el 24 de agosto

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Los sindicatos CGT, UGT y UTIL han iniciado este viernes los trámites necesarios para la convocatoria de una huelga indefinida en todos los centros de Airbus en España a partir del próximo 24 de agosto, según un comunicado.

De esta forma, estas organizaciones toman el testigo de Sipa, que fue el sindicato convocante de la huelga previa que duró cuatro semanas desde el 1 de julio, pero que se retiró desde inicios de esta semana tras una consulta fallida entre la plantilla sobre un preacuerdo con la dirección, también alcanzado por CCOO.

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Anteriormente, la opción de una huelga indefinida ya se encontraba sobre la mesa como una nueva medida para presionar al fabricante a desbloquear el conflicto laboral.

En el caso de UGT, una vez rechazado el preacuerdo con Sipa y CCOO el 24 de julio, instó a la empresa, en primer lugar, y al resto de las fuerzas sindicales a reanudar de "inmediato" las negociaciones, y a la plantilla, a que "continúe unida".

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El propio sindicato se ofreció en ese momento para "adoptar y plantear cuantas medidas, de negociación o de movilización, sean necesarias en aras de ese objetivo común".

Este anuncio se produce un día después de que Airbus comunicara su decisión de solicitar la activación de una mediación profesional ante la Fundación SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) con el objetivo de acercar posturas con respecto a las negociaciones.

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Sobre el texto rechazado por la plantilla, la empresa señaló que no va a "desaparecer", ya que "representa meses de trabajo y avances muy significativos", por lo que ha afirmado que será "el elemento central en el proceso de mediación".

En concreto, el preacuerdo acordado entre los sindicatos y Airbus incluía una revisión salarial general del 5% en 2026 y del 5% en 2027, a la que se suma un 0,5% anual destinado a RSI y un 0,5% anual para promociones, además de una paga de final de ciclo de 2.000 euros brutos y un sistema de garantía salarial.

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