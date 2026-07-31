La plantilla del Rayo denuncia que club y Comunidad desoyeron las advertencias: "Esto se podía haber evitado"

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Los jugadores del Rayo Vallecano han denunciado que tanto el club como la Comunidad de Madrid desoyeron las advertencias de la afición sobre el estado del Estadio de Vallecas, después de que el Gobierno regional haya retirado la concesión del mismo, y afirmaron la actual situación "se podía haber evitado".

En un comunicado en sus redes sociales, la plantilla manifestó su "deseo y voluntad" de seguir jugando en Vallecas, junto a su afición y en su estadio, ya que es una parte fundamental a la hora de vestir la camiseta.

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"Hace muchos años que la afición del Rayo Vallecano viene denunciando, a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios, el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo estas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias", indicaron.

Según los futbolistas, el estado "en decadencia" del estadio y sus instalaciones "obsoletas" son fruto de un mantenimiento "claramente insuficiente", que ha desembocado en una situación que "nunca" debió producirse.

"Porque esto no ha ocurrido de un día para otro. Esto se podía haber evitado. Esta situación afecta directamente a nuestra gente. A miles de aficionados que cada quince días llenan Vallecas con la única intención de animar al Rayo Vallecano y que merecen hacerlo con todas las garantías de seguridad y en unas instalaciones acordes a la historia de este club", aseguraron.

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Asimismo, los jugadores rayistas pidieron "estabilidad y tranquilidad" para seguir compitiendo y representando el escudo del club franjirrojo. "Confiamos en que quienes hoy tienen la responsabilidad de encontrar una solución lo hagan pensando únicamente en el bien del Rayo Vallecano y de toda su gente. Porque el Rayo Vallecano es una institución con más de 100 años de historia y merece, por encima de todo, respeto", añade el comunicado.

"La afición para nosotros es uno de los activos más importantes de este club y nos encantaría desde dentro que la gestión y la armonía con ellos cambiara de rumbo. Somos un vestuario sano y comprometido con el barrio como hemos demostrado en múltiples ocasiones, que siempre busca el bien común y que quiere que la llama de Vallecas nunca se apague", concluyeron.

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