El Parlamento de Venezuela aprueba ley para promover arrendamientos tras los terremotos

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Caracas, 31 jul (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este viernes una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario, luego del doble terremoto del pasado 24 de junio que dejó a casi 18.000 personas sin viviendas, según el balance oficial.

Esta ley busca "contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población", así como "promover y proteger el mercado inmobiliario", dice el primero de los 27 artículos de la ley que fue leída a detalle antes de ser aprobada por unanimidad.

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La diputada opositora Alejandra Rodríguez dijo además que la norma "representa un paso para recuperar la confianza en el mercado inmobiliario de arrendamiento", que actualmente exige depósitos adelantados de hasta un año, fiadores y otras constancias.

Según la norma, los inmuebles deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad y no podrán ser arrendados aquellos ubicados en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades competentes.

Igualmente, la ley permite a las partes acordar el pago en el contrato.

El monto del canon de arrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda será acordado entre las partes en el respectivo contrato de arrendamiento sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

Tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, el Gobierno venezolano anunció un conjunto de medidas para ayudar a las personas que se quedaron sin viviendas, lo que incluye subsidios para la adquisición de casas o el apoyo técnico de organismos multilaterales para llevar a cabo los planes de reconstrucción.

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Rodríguez informó este jueves que el Gobierno inició la construcción de 1.875 viviendas, mientras que la mandataria encargada prometió entregar 4.000 viviendas antes de que termine el año.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ha dejado más de 5.500 fallecidos, 856 edificios colapsados y 190 afectados, según el último balance oficial del pasado 24 de julio.EFE

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