México gana el oro en tríos masculino del boliche de los Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 31 jul (EFE).- México se proclamó campeón de la modalidad de tríos masculino del torneo de boliche de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, tras totalizar 4.212 pines derribados y un promedio de 234.

El equipo mexicano, integrado por Marcelo Magrassi, Enrique Gutiérrez y Héctor Manuel Piña, lideró la competencia con líneas de 694, 753, 717, 751, 680 y 617, manteniendo una ventaja de 162 pines sobre sus más cercanos perseguidores.

La medalla de plata fue para Puerto Rico, con el trío conformado por David Márquez, Israel Hernández y Jean Francisco Pérez, que totalizó 4.050 pines.

El bronce también quedó en manos de Puerto Rico gracias al equipo integrado por Edgar Burgos, Jorge Rodríguez y Cristian Javier Azcona, que finalizó con 4.024 pines para un promedio de 223.56, apenas dos pines por delante de una Venezuela cuarta.

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El torneo de bolos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebra en el Sebelén Entertainment Center, en la capital dominicana.

Colombia ha arrasado en casi todas las modalidades de este deporte. EFE