Costa Rica revisa a la baja su crecimiento económico para 2026 y lo sitúa en el 3,4 %

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San José, 30 jul (EFE).- El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció este jueves que la economía del país crecerá un 3,4 % en 2026, lo que supone una revisión a la baja en comparación a la última proyección hecha en abril, de 3,5 %, en medio de la "incertidumbre" que caracteriza la economía internacional.

"El escenario externo considerado en estas proyecciones se caracteriza por la persistencia de la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales de los Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica. Se estima que en el 2026 los términos internacionales de intercambio tendrán un impacto negativo sobre el ingreso nacional disponible", explicó el emisor.

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La proyección de crecimiento de 3,4 % para 2026 es menor a la que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe de perspectivas económicas de medio año, que fue de 3,5 %.

El Banco Central costarricense detalló que también revisó a la baja la proyección de crecimiento para 2027 y la situó en 3,5 %, lo que supone 0,1 puntos menos que el pronóstico de abril pasado.

Según los datos oficiales, en 2025 el crecimiento económico de Costa Rica fue del 4,6 %.

En cuanto a la inflación, el BCCR informó que el indicador se mantendrá en torno al 2 % en lo que resta de 2026, por lo que aún no regresará a la meta que es del 3 %.

"La moderación en los incrementos esperados en el precio de algunas materias primas en los mercados internacionales, en especial de petróleo y de granos, comparado con lo estimado en abril, condujo a una revisión a la baja en las proyecciones de la inflación general", explicó la entidad.

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Sobre el comportamiento del mercado laboral, el BCCR detalló que la tasa de desempleo se mantuvo "relativamente estable" (en torno al 6 %) en lo que va del 2026, "pero las tasas de participación y de ocupación bajaron, y el subempleo aumentó".

Además, la entidad advirtió que al término de mayo de 2026, las finanzas públicas mostraron un deterioro en relación con un año atrás, lo cual se manifestó en un menor superávit primario, un mayor déficit financiero y una razón de deuda del Gobierno Central equivalente a 61,1 % del PIB.

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En este ámbito, el Gobierno de la presidenta Laura Fernández ha anunciado una serie de medidas para combatir el contrabando y la evasión de impuestos y aunque ha asegurado que no aumentará ni creará nuevos impuestos, no descarta la posibilidad de eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la canasta básica.

En la actualidad la canasta básica se grava con un 1 % de IVA, pero el Gobierno analiza eliminar la exoneración, con lo cual el impuesto quedaría en el 13 %. EFE