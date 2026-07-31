Desclasifican archivos sobre el asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El Gobierno de Colombia desclasificó este jueves los más de 57.000 archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), entre los que se encuentra el expediente del periodista y humorista Jaime Garzón, quien fue asesinado a tiros en 1999 y cuyo caso aún permanece en la impunidad.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el DAS tuvo un gran "peso" en la violencia colombiana durante su funcionamiento, hasta que fue cerrado en 2011 por graves denuncias de espionaje e interceptaciones ilegales de llamadas.

"Ojalá que la publicación de estos archivos detenga (...) esta nueva fase de violencia del Estado contra la sociedad colombiana, que puedan arrepentirse y sea una invitación a la no repetición que creímos se había alcanzado en Colombia, pero pregonan repetir", aseguró Petro durante el acto.

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La desclasificación de documentos fue ordenada mediante un decreto de 2025 que estableció la publicación de las más de 57.000 cajas de archivos de forma progresiva a través de las plataformas del Gobierno.

Los archivos pasarán al control del Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que se encargarán de organizar, conservar, restaurar y digitalizar los documentos para facilitar su acceso al público.

"La denuncia permite que la sociedad cobre la valentía de reclamar su derecho a ser, a vivir, a la verdad. Su derecho a que no le maten a sus familiares simplemente porque pensaron diferente, porque hacían reír mostrando la realidad", dijo Petro.

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El director de la DNI, René Guarín, calificó como un "hecho histórico" la desclasificación de estos archivos, ya que permitirán acceder a la información de casos emblemáticos, como el asesinato de Garzón y el de Pedro Movilla, un líder sindicalista desparecido en 1993.

Garzón, también abogado, fue tiroteado en Bogotá el 13 de agosto de 1999 por sicarios bajo órdenes del entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, con la complicidad de agentes del Estado, entre ellos José Miguel Narváez, que en la época era subdirector del DAS.

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El periodista, en ese entonces de 39 años, se había hecho famoso con ‘¡Quac! El Noticero’, un programa televisivo de sátira política en el que con un agudo sentido del humor criticaba al Gobierno, los políticos, la corrupción y todo lo malo del país.

Se hizo tan popular que fue buscado varias veces para mediar en la liberación de secuestrados por la guerrilla de las FARC, por lo cual se ganó el rótulo de "izquierdista" en un país dominado por la derecha.

Por este crimen, declarado de lesa humanidad por la Fiscalía, solo condenaron a Carlos Castaño, quien nunca ingresó a la cárcel ya que fue asesinado por miembros de la AUC, por lo que la familia de Garzón aún pide justicia. EFE

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