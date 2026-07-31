Abandonan más de 150 tortugas cerca de un río en Nueva Jersey (EE.UU.)

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Nueva York, 31 jul (EFE).- Las autoridades de Nueva Jersey (EE.UU.) denunciaron el abandono ilegal de más de 150 tortugas cerca de un río en la localidad de Cranford esta semana y han pedido ayuda a la población para rescatarlas mientras investigan lo sucedido.

El Departamento de Bomberos de Cranford indicó en Facebook que se trata de dos especies de tortugas de caja, una nativa y otra invasora, y destacaron que quien las encuentre no se las puede quedar como mascota "porque forman parte de una investigación en curso".

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Las autoridades no divulgaron detalles sobre la investigación, pero creen que "alguien abandonó ilegalmente" las tortugas el miércoles 29 de julio, y según publicó este viernes el canal ABC 7 estudian la posibilidad de una operación de tráfico de animales salvajes.

"Es ilegal tomar cualquier tortuga de la naturaleza, porque son especies protegidas bajo las regulaciones estatales", recordaron los bomberos.

Las tortugas deben ser evaluadas por profesionales "antes de ser devueltas a la naturaleza", por lo que pidieron que si alguien encuentra a uno de estos reptiles lo lleve a la sede del Departamento de Bomberos, donde recibirán cuidados para su rehabilitación.

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Se aconseja ponerlas en una caja de cartón ventilada con servilletas en la base y mantenerlas en un lugar oscuro a temperatura ambiente y alejado de mascotas u otros animales.

Hasta el momento, los vecinos, autoridades y profesionales de control de animales han recuperado unas 100 tortugas, agrega la nota. EFE