Venezuela golea a Costa Rica, México y Puerto Rico firman tablas en el fútbol femenino

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- La selección femenina de fútbol de Venezuela inició con paso firme su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de golear por 3-0 a Costa Rica en partido celebrado en la ciudad dominicana de Moca, en el norte del país.

La 'Vinotinto' abrió el marcador en el tiempo añadido de la primera mitad (45+2), cuando Génisis Flórez culminó una gran acción individual para vencer a la portera costarricense Nancy Fonseca y enviar a su equipo al descanso con ventaja de 1-0.

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El dominio venezolano continuó en el complemento y, al minuto 51, Gellinott Reyes amplió la diferencia con un preciso remate de cabeza tras un tiro de esquina.

Orlianys Durán apareció al minuto 90+4 para sentenciar el compromiso con el tercer tanto de Venezuela, sellando el definitivo 3-0 en el estreno del torneo femenino en el estadio Moca 85.

A pesar del resultado, la guardameta costarricense Nancy Fonseca fue una de las figuras del encuentro al evitar una derrota más amplia con varias intervenciones de mérito, incluyendo atajadas ante Genisis Flórez, Abril Alejo y Melanie Chirinos.

Las selecciones femeninas de México y Puerto Rico empataron 0-0 en el cierre de la primera jornada del grupo B del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un partido disputado en el Cibao Stadium, en la ciudad de Santiago (norte, segunda del país).

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El encuentro estuvo marcado por la intensidad física y la presión constante en todos los sectores del terreno de juego. México fue el equipo que llevó la iniciativa durante la mayor parte del compromiso, dominando la posesión del balón con un 60 %.

Las mexicanas generaron mayor volumen ofensivo al realizar 32 disparos, de los cuales 13 fueron a puerta, mientras que Puerto Rico apenas registró seis remates, con dos entre los tres palos.

En el aspecto estadístico, México también superó a su rival en tiros de esquina (5-4), aunque cometió más faltas (15-7). El partido concluyó sin tarjetas amarillas ni expulsiones. EFE