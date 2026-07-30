Varios heridos en el derrumbe de un edificio con comercios en Messina (Italia)

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Roma, 30 jul (EFE).- Al menos cinco personas han resultado heridas este jueves en el derrumbe de un edificio con comercios y viviendas en la ciudad italiana de Messina (sur), mientras los bomberos prosiguen la búsqueda de eventuales desaparecidos.

El colapso se ha producido esta tarde en el barrio de Pistunina y ha afectado a un edificio de tres plantas que albergaba algunas tiendas.

Por el momento cinco personas han resultado heridas de gravedad y han sido trasladadas al hospital de Messina.

Los bomberos prosiguen con la búsqueda de eventuales desaparecidos.

Según una primera reconstrucción de los hechos, el derrumbe ha sido causado por la explosión de un depósito de gas.

El alcalde de Messina, Federico Basile, anunció la activación inmediata de un dispositivo de emergencia para ofrecer apoyo a las personas damnificadas. EFE

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