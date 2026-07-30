Ópticos-optometristas advierten de los efectos del humo de los incendios en la salud ocular

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha advertido de los efectos que puede tener el humo de los incendios forestales en la salud ocular, por lo que ha aconsejado reducir la exposición, evitar frotarse los ojos y extremar las precauciones en caso de ojo seco o de utilizar lentillas.
El presidente del CGCOO, Andrés Gené Sampedro, ha explicado que el humo puede alterar la película lagrimal y producir irritación ocular, incluso a considerable distancia del foco. Por ello, los ópticos-optometristas han recomendado que, ante episodios de elevada concentración de humo, se intente permanecer en casa con puertas y ventanas cerradas.
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Los especialistas han destacado la importancia de no frotarse los ojos, lavarse las manos antes de tocarlos y utilizar lágrimas artificiales sin conservantes para favorecer la lubricación y ayudar a eliminar las partículas depositadas sobre la superficie ocular.
Además, han aconsejado que las personas que utilizan lentes de contacto reduzcan su uso y, en su lugar, utilicen gafas. Cuando resulte imprescindible permanecer en el exterior, han señalado que el uso de gafas de sol o de protección puede disminuir parcialmente la entrada de partículas.
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CUÁNDO ACUDIR A UN PROFESIONAL
El CGCOO ha instado a acudir a un profesional sanitario si aparece dolor ocular intenso, disminución importante de la visión, secreción abundante, inflamación de los párpados o una sensación persistente de cuerpo extraño. También debe solicitarse valoración si las molestias se prolongan durante más de 24 o 48 horas o empeoran progresivamente.
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Ante una irritación importante, los especialistas han sugerido lavar el ojo durante varios minutos con abundante suero fisiológico o agua limpia. En ningún caso se debe intentar extraer una partícula que parezca adherida ni utilizar colirios con medicamentos sin prescripción.
"El dolor ocular intenso, la disminución de la visión o la persistencia de la sensación de cuerpo extraño tras el lavado no deben banalizarse. En estos casos es necesario acudir cuanto antes a un profesional sanitario para valorar la superficie ocular", ha apuntado Gené Sampedro.
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